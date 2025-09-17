A hazai űrkutatás és a nukleáris ipar is erősödik a magyar–japán együttműködéssel

A tárcavezető elmondta, hogy a japán kollégával folytatott egyeztetésen meggyőződhetett arról, hogy Kelet-Ázsia vezető országának szándékában áll a szorosabb együttműködés, különösen a nukleáris kapacitások bővítése terén. Ennek részeként mindkét fél tervezi a meglévő nukleáris blokkok üzemidejének meghosszabbítását, valamint a kapcsolódó műszaki megoldások kidolgozását. A miniszter hangsúlyozta: a nukleáris ipar fejlesztése a következő időszak egyik legfontosabb közös feladata lesz – írja közleményében az MTI.

Szijjártó Péter Iwaya Takeshi japán külügyminiszterrel Tokióban találkozott

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó kitért arra is, hogy a magyar–japán együttműködés kiterjed az űrkutatásra és az űrtechnológia fejlesztésére is, kihasználva a magyar szakemberek japán képzéseken szerzett tapasztalatait. A béketeremtés terén pedig a diplomáciai megoldások és a nemzetközi jog tiszteletben tartása jelent kiemelt feladatot, különösen az ukrajnai háború szomszédságában.

„Béketeremtés, űrkutatás és a nukleáris ipar fejlesztése a magyar–japán együttműködés következő időszakának legfontosabb célkitűzése” – foglalta össze a miniszter.

A magyar–japán együttműködés előreláthatóan jelentős lépés lehet a nukleáris ipar és az űrtechnológia hosszú távú fejlődésében, miközben a két ország közös biztonsági és gazdasági érdekeit is erősíti – közölte az MTI.