1 órája
A hazai űrkutatás és a nukleáris ipar is erősödik a magyar–japán együttműködéssel
Japán készen áll az együttműködés fejlesztésére Magyarországgal a kritikus fontosságú területeken, így a béketeremtés, az űrkutatás és a nukleáris ipar területén – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Tokióban.
A tárcavezető elmondta, hogy a japán kollégával folytatott egyeztetésen meggyőződhetett arról, hogy Kelet-Ázsia vezető országának szándékában áll a szorosabb együttműködés, különösen a nukleáris kapacitások bővítése terén. Ennek részeként mindkét fél tervezi a meglévő nukleáris blokkok üzemidejének meghosszabbítását, valamint a kapcsolódó műszaki megoldások kidolgozását. A miniszter hangsúlyozta: a nukleáris ipar fejlesztése a következő időszak egyik legfontosabb közös feladata lesz – írja közleményében az MTI.
Szijjártó kitért arra is, hogy a magyar–japán együttműködés kiterjed az űrkutatásra és az űrtechnológia fejlesztésére is, kihasználva a magyar szakemberek japán képzéseken szerzett tapasztalatait. A béketeremtés terén pedig a diplomáciai megoldások és a nemzetközi jog tiszteletben tartása jelent kiemelt feladatot, különösen az ukrajnai háború szomszédságában.
„Béketeremtés, űrkutatás és a nukleáris ipar fejlesztése a magyar–japán együttműködés következő időszakának legfontosabb célkitűzése” – foglalta össze a miniszter.
A magyar–japán együttműködés előreláthatóan jelentős lépés lehet a nukleáris ipar és az űrtechnológia hosszú távú fejlődésében, miközben a két ország közös biztonsági és gazdasági érdekeit is erősíti – közölte az MTI.