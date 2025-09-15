Jobban teszi, ha elkerüli ezeket az utakat – komoly korlátozások jönnek!

A Közút közlése szerint a 6533-as számú, Zombát Bonyháddal összekötő úton augusztus 25. és szeptember 30. között aszfaltmarási munkálatok zajlanak. A munkavégzés ideje alatt a teljes érintett szakaszon – 0,030 kilométertől 1,630 kilométerig – félpályás útlezárás van érvényben, amely mindkét irányban lassítja a forgalmat.

Az M6-os autópálya két szakaszán is útlezárásra kell számítani

Fotó: Mártonfai Dénes

Több útlezárás is zajlik az M6-oson

Az M6-os autópályán is több helyen dolgoznak. A 139-es kilométerszelvénynél, Szekszárd és Tolna között szeptember 10. és 17. között híd- és átereszjavítás miatt zárják le a leállósávot Budapest felől Ivándárda irányába. Bár a munkálatok rövid ideig tartanak, az érintett szakaszon így is torlódásokra kell készülni.

Még komolyabb fennakadások várhatók az M6-os Budapest felé vezető oldalán, a 155–162. kilométerszelvények között, Várdomb és Sárpilis térségében. Ott szeptember 12-től szeptember 26-ig aszfaltozási munkák zajlanak, amelyek idején nemcsak a leállósáv, hanem egy forgalmi sáv is lezárásra kerül. Ez a szakasz akár hosszabb torlódásokat is eredményezhet, különösen a hétköznapi csúcsidőszakokban.

A szakemberek azt javasolják az autósoknak, hogy amennyiben lehetséges, válasszanak kerülőutat, vagy induljanak el korábban. A munkálatok idején a közlekedők fokozott figyelmére és türelmére lesz szükség.