4 órája
Forradalmasítja a tanulást a digitális Kresz – így könnyítik meg a tanulók dolgát
A KRESZ-t tanuló diákok mintegy 90 százaléka választja a vizsgára való felkészüléshez az eduKRESZ digitális tananyagokat. A 2012 óta elérhető oktatási anyag több ízben változott az évek során, folyamatosan fejlődik. A B kategóriás jogosítványhoz szükséges tudásanyag most ismét bővül. Változik a KRESZ oktatása.
Napjaink technológiai robbanása nemcsak a közlekedésre van hatással, hanem annak oktatását is forradalmian megváltoztatta. A tavalyi évi jelentős átdolgozás után most új funkciókkal bővül a magyar nyelvű „B” kategóriás tananyag: a KRESZ-szel kapcsolatos fogalmak értelmezését segíti az új Fogalomtár. Emiatt változik a KRESZ oktatása.
Változik a KRESZ oktatása, több új funkció segíti a diákokat
Bővül a KRESZ digitális oktatásához készült tananyag, számos új funkció segíti a diákokat. Amint azt a sonline.hu az E-educatio közleménye nyomán megírta, a KRESZ-szel kapcsolatos fogalmak értelmezését segíti az újonnan bevezetésre kerülő Fogalomtár. Az oktatási anyag 2024-es átdolgozását követően napjaink technológiai robbanásának köszönhetően más, új funkciót is kap az eduKRESZ.
Több változás a B kategóriás KRESZ tananyagban
A már említett Fogalomtár a KRESZ-szel kapcsolatos alapfogalmakat összegzi, értelmezésüket is segíti. A Fogalomtárban és a tananyagban szereplő kifejezéseket tartalmazó oldalakra a szintén újdonságnak számító kereső funkcióval lehet majd rákeresni. További újítás az úgynevezett hangos tananyagok megalkotása, amik abban segítenek, hogy a közlekedési ismereteket mélyebben megérthessék a vizsgára készülők. A hangos tananyagokkal az olvasási nehézséggel és tanulási zavarokkal küzdő diákokat is segíti az eduKRESZ.
Tavaly teljeskörű digitalizáción esett át a rendszer, ekkor megjelentek a szöveges információk mellett az ábrák, digitális animációk, 3D-szimulációk, valamint a valós járművekkel készült videók is. A program mobiltelefonon és tableten is elérhetővé vált.
Így látják a szakoktatók a tanulókat Tolnában
Kardos Zoltán, szekszárdi szakoktató hat éve foglalkozik tanulóvezetőkkel.
– A mi korosztályunknak – ötvenéves vagyok – más gyermekkora volt, nem voltak internetes kütyük, mobiltelefonok, más volt az érdeklődésünk. Bicikliztünk, kismotoroztunk. A műszaki dolgok jobban lekötötték az energiánkat. A mai fiatalok egy része ott tölti a szabadidejét az internet előtt, emiatt nincs megfelelő térlátásuk, egyensúlyérzékük, sokan még biciklizni sem tudnak. A motorikus képességeik kevésbé fejlettek, mint az előző nemzedékeknek.
A mai fiatalok bizonyos szempontból ügyetlenebbek és figyelmetlenebbek, mint a korábbiak, mozgáskoordinációjuk nem olyan fejlett, ami a telefon- és számítógép-használatnak köszönhető.
Az elméleti vizsgákra való felkészülésnél lehetőség van az önálló tanulásra, jelenléti oktatás nélkül. Ez azt jelenti, hogy a fiatalnak 9 hónapja van arra, hogy letegye a vizsgát.
– Sokan ennek örülnek, elkezdik tanulgatni az anyagot, de mivel elhúzzák a tanulási folyamatot, elfelejtik, hogy az elején mit tanultak. Nálunk lehetőség van a jelenléti oktatásra is, sokan élnek is vele. Itt megszabott menete van az oktatásnak, lehet kérdezni, folyamatos a visszacsatolása a tudásuknak – teszi hozzá az oktató.
Az általunk megkérdezett további szakoktatók még elmondták, a KRESZ-ben vannak alapvető szabályok, összefüggések, amit érteni kell. Ha a tanuló ezekkel nincs tisztában, akkor nem oldja meg a feladatot. Arra a felvetésre – miszerint mi a sikeres KRESZ-vizsga titka – az mondta: a szabályok megértése, értelmezése, de ehhez mindenképp szükség van a kellő gyakorlásra is.
– Számos fiatalnál nagy baj van a szövegértéssel – mondta egy másik. – Így vajon hogyan tanulják meg a KRESZT-t? A szabályok pontos ismerete nélkülözhetetlen, ez a biztonságos közlekedés alapja.