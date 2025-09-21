Forradalmasítja a tanulást a digitális Kresz – így könnyítik meg a tanulók dolgát

Napjaink technológiai robbanása nemcsak a közlekedésre van hatással, hanem annak oktatását is forradalmian megváltoztatta. A tavalyi évi jelentős átdolgozás után most új funkciókkal bővül a magyar nyelvű „B” kategóriás tananyag: a KRESZ-szel kapcsolatos fogalmak értelmezését segíti az új Fogalomtár. Emiatt változik a KRESZ oktatása.

Változik a KRESZ oktatása, több új funkció segíti a diákokat - erre szükségük is van mondta Kardos Zoltán, szekszárdi szakoktató

Forrás: Makovics Kornél

Bővül a KRESZ digitális oktatásához készült tananyag, számos új funkció segíti a diákokat. Amint azt a sonline.hu az E-educatio közleménye nyomán megírta, a KRESZ-szel kapcsolatos fogalmak értelmezését segíti az újonnan bevezetésre kerülő Fogalomtár. Az oktatási anyag 2024-es átdolgozását követően napjaink technológiai robbanásának köszönhetően más, új funkciót is kap az eduKRESZ.

Több változás a B kategóriás KRESZ tananyagban

A már említett Fogalomtár a KRESZ-szel kapcsolatos alapfogalmakat összegzi, értelmezésüket is segíti. A Fogalomtárban és a tananyagban szereplő kifejezéseket tartalmazó oldalakra a szintén újdonságnak számító kereső funkcióval lehet majd rákeresni. További újítás az úgynevezett hangos tananyagok megalkotása, amik abban segítenek, hogy a közlekedési ismereteket mélyebben megérthessék a vizsgára készülők. A hangos tananyagokkal az olvasási nehézséggel és tanulási zavarokkal küzdő diákokat is segíti az eduKRESZ.