Megdöbbentő! Vandálok összetörték Szekszárd egyik legtragikusabb napjának emléktábláját

Szekszárdon ismeretlen vandálok megrongálták azt az emléktáblát, amely a város egyik tragédiájára, az 1949. augusztus 2-án történt robbanás áldozataira emlékeztet. Az eset a Liszt Ferenc téren történt, ahol a kőemléket a járókelők vették észre összetörve.

A megrongált emléktáblát azóta már elszállították a helyszínről. Forrás: Beküldött fotó

A több mint hetven évvel ezelőtti szerencsétlenségben hat ember vesztette életét, amikor a városba szállított háborús lőszerrakomány felrobbant. Az áldozatok között civilek és rendvédelmi dolgozók is voltak, köztük Ábrahám Albert napszámos, Bajusz Géza pénzbeszedő, valamint Csapó József rendőr szakaszvezető.