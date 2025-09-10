szeptember 10., szerda

Vérlázító

1 órája

Vandálok romboltak Szekszárd belvárosában

Teol.hu

Szekszárdon ismeretlen vandálok megrongálták azt az emléktáblát, amely a város egyik tragédiájára, az 1949. augusztus 2-án történt robbanás áldozataira emlékeztet. Az eset a Liszt Ferenc téren történt, ahol a kőemléket a járókelők vették észre összetörve.

A megrongált emléktáblát azóta már elszállították a helyszínről. Forrás: Beküldött fotó

A több mint hetven évvel ezelőtti szerencsétlenségben hat ember vesztette életét, amikor a városba szállított háborús lőszerrakomány felrobbant. Az áldozatok között civilek és rendvédelmi dolgozók is voltak, köztük Ábrahám Albert napszámos, Bajusz Géza pénzbeszedő, valamint Csapó József rendőr szakaszvezető.

Az emléktábla Kovács János nyugállományú alezredes kezdeményezésére készült el, Forrai Lajos kőfaragó munkájával. Felavatására a 2018-ban Hősök Napján került sor, méltó főhajtásként a tragédia áldozatai előtt.

 

