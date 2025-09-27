szeptember 27., szombat

Várják a város roma lakosait a hétfői közmeghallgatásra

Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete közmeghallgatást tart hétfőn a roma lakosság részére. Az esemény helyszíne a polgármesteri hivatal második emeleti tanácsterme. A közmeghallgatás 16 órakor kezdődik. 

 

