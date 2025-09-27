Mondja el, mi a gondja
1 órája
Várják a város roma lakosait a hétfői közmeghallgatásra
Bonyhád Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete közmeghallgatást tart hétfőn a roma lakosság részére. Az esemény helyszíne a polgármesteri hivatal második emeleti tanácsterme. A közmeghallgatás 16 órakor kezdődik.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre