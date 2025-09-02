25 perce
Rangos elismerések egész sora talált gazdára a megyenapi ünnepségen – íme a díjazottak (képgalériával)
Az idei évben Pakson tartott ünnepségen a vármegye vezetői adták át a díjakat. A szokásoknak megfelelően a Tolna Vármegye Nap keretében adják át az önkormányzat által alapított díjakat az arra érdemeseknek.
A szokásoknak megfelelően a megye szignál dallamaival kezdődött az ide Tolna Vármegye Napjának ünnepsége, melyet a Szekszárdi zeneiskola fúvos tanárainak együttese adott elő. Az ünnepi beszédet Orbán Attila a Vármegyei közgyűlés elnöke mondta, melyben történelmi összefüggésiben vizsgált a vármegye sorsát, fejlődését kiemelve a térség sokszínűségét és az összefogás erejét. Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa arról szólt, hogy a dolgok helyben dőlnek el, éppen ezért fontosak a helyi közösségek és azok az emberek, akik utat mutatnak a közösségeknek.
Tolna Vármegye Nap díjazottjai
Tolna Vármegye Közgyűlése Tolna Vármegyéért elismerésben részesítette Szász Gábor építész-tervezőt, az építészeti értékek megóvása területén elért eredményeinek elismeréseként. Babits Mihály Díjat vehetett át dr. Jobbágy Valér karnagy, elhivatott „kórusművészet” és komolyzenei kultúra terjesztése, számtalan nagy sikerű hazai és nemzetközi fellépés példaértékű vezénylete, valamint társadalmi szerepvállalása elismeréseként. Bezerédj István Díjat adományozott a közgyűlés Hernerné Szőts Hajnalkának, a Cikói Perczel Mór Általános igazgatójának, az iskolában végzett áldozatos vezetői munkája, a gyermekek oktatása és jólléte iránti elköteleződése, valamint a társadalmi szerepvállalása elismeréseként. A megyeszékhelyen végzett több évtizedes áldozatos és kimagaslóan sikeres kosárlabda-sportág nevelői munkájáért, amely túlmutat mindenen, ami egy átlagos edzőt jellemezhet, Sipos Márton Díjjal jutalmazta Harsányi Mária kosárlabda edzőt.
Tolna Vármegye Közszolgálatáért elismeréssel jutalmazta dr. Szabó Péter Gyula dombóvári jegyzőt, kiváló szakmai felkészültsége, széles körű látásmódja, közéleti elhivatottsága és példaértékű hivatástudata elismeréseként. Tolna Vármegye Közszolgálatáért díjban részesítették Hamar Zitát, a Tamási Önkormányzat irodavezetőjét, imagasló színvonalú, minden alkalommal a maximumra törekvő, segítőkész és eredményorientált munkavégzésének elismeréseként. Tolna Vármegye Közszolgálatáért díjat kapott a közszolgálatáért és a köznevelési rendszer működtetése érdekében végzett áldozatos szakmai munkájának elismerésekén Kuhl Andrea, a Szekszárdi Önkormányzat gazdasági vezetője. Huzamosabb időn keresztül Tolna vármegye tűzvédelme, tűzbiztonsága érdekében végzett kimagasló szakmai munkája, magas színvonalú felkészültsége elismeréseként Tolna Vármegye Közbiztonságáért Díjat adományozta a Közgyűlés Bán Attila tűzoltó ezredesnek. Kollégánk, Szeri Árpád újságíró, az újságírás minden területén bizonyított, nagy munkabírással rendelkező, precíz, megbízható és kitartó munkavégzése elismeréseként az Év Tolna Vármegyei Újságírója kitüntetésben részesült. Dr. Beréti Zsolt vállalkozó, kamarai elnök vehette át a Bazsonyi Arany Mecénás Díjat, vállalkozóként elért kimagasló sikerei, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában végzett több mint két évtizedes tevékenysége elismeréseként.
A Sebestyén Ádám Székely Társulat a bukovinai székelyek hagyományainak megőrzése, a népcsoport történetének és kultúrájának átörökítése, átadása érdekében végzett kiemelkedő szerepvállalásuk elismeréseként az Év Tolna Vármegyei Civil Szervezete elismerést vehette át. Tolna Vármegye Talentuma Kis-Szabó Gábor Tóbiás lett, az Energetikai Technikum és Kollégium tanulója, kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményei, továbbá kimagasló közösségi tevékenysége elismeréseként. Létay Menyhért Díjat vehetett át Steiner Józsefné óvó-néptáncpedagógus, koreográfus, értékőrző elhivatottsága, valamint teljes életpályáját végig kísérő kiemelkedő néptáncos, néptáncpedagógus, illetve koreográfusi munkájának elismeréseként, valamint Oberländer Sándorné matematika, fizika, informatika szakos tanár, aki több mint negyven éve dolgozik a közoktatásban példaértékű kiemelkedő pedagógusi munkájáért, elhivatottságáért, odaadó közösségi szerepvállalásáért. A Tolna Vármegye Legjobb Sportolójának járó elismerést Böde Dániel labdarúgó vehette át páratlan sportteljesítménye, nevelőegyesülete és szülőfalúja iránti hűsége, valamint példamutató embersége elismeréseként.
