Rangos elismerések egész sora talált gazdára a megyenapi ünnepségen – íme a díjazottak (képgalériával)

A szokásoknak megfelelően a megye szignál dallamaival kezdődött az ide Tolna Vármegye Napjának ünnepsége, melyet a Szekszárdi zeneiskola fúvos tanárainak együttese adott elő. Az ünnepi beszédet Orbán Attila a Vármegyei közgyűlés elnöke mondta, melyben történelmi összefüggésiben vizsgált a vármegye sorsát, fejlődését kiemelve a térség sokszínűségét és az összefogás erejét. Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztosa arról szólt, hogy a dolgok helyben dőlnek el, éppen ezért fontosak a helyi közösségek és azok az emberek, akik utat mutatnak a közösségeknek.

Tolna Vármegye Napján Szeri Árpád újságíró kollégánk veszi át az elismerést

Fotó: Denes Martonfai

Tolna Vármegye Nap díjazottjai

Tolna Vármegye Közgyűlése Tolna Vármegyéért elismerésben részesítette Szász Gábor építész-tervezőt, az építészeti értékek megóvása területén elért eredményeinek elismeréseként. Babits Mihály Díjat vehetett át dr. Jobbágy Valér karnagy, elhivatott „kórusművészet” és komolyzenei kultúra terjesztése, számtalan nagy sikerű hazai és nemzetközi fellépés példaértékű vezénylete, valamint társadalmi szerepvállalása elismeréseként. Bezerédj István Díjat adományozott a közgyűlés Hernerné Szőts Hajnalkának, a Cikói Perczel Mór Általános igazgatójának, az iskolában végzett áldozatos vezetői munkája, a gyermekek oktatása és jólléte iránti elköteleződése, valamint a társadalmi szerepvállalása elismeréseként. A megyeszékhelyen végzett több évtizedes áldozatos és kimagaslóan sikeres kosárlabda-sportág nevelői munkájáért, amely túlmutat mindenen, ami egy átlagos edzőt jellemezhet, Sipos Márton Díjjal jutalmazta Harsányi Mária kosárlabda edzőt.

Harsányi Mária munkásságát is elismerte a vármegye vezetése. A képen balról jobbra: Horváth István, Harsányi Mária, Orbán Attila, Zsikó Zoltán

Fotó: Denes Martonfai

Tolna Vármegye Közszolgálatáért elismeréssel jutalmazta dr. Szabó Péter Gyula dombóvári jegyzőt, kiváló szakmai felkészültsége, széles körű látásmódja, közéleti elhivatottsága és példaértékű hivatástudata elismeréseként. Tolna Vármegye Közszolgálatáért díjban részesítették Hamar Zitát, a Tamási Önkormányzat irodavezetőjét, imagasló színvonalú, minden alkalommal a maximumra törekvő, segítőkész és eredményorientált munkavégzésének elismeréseként. Tolna Vármegye Közszolgálatáért díjat kapott a közszolgálatáért és a köznevelési rendszer működtetése érdekében végzett áldozatos szakmai munkájának elismerésekén Kuhl Andrea, a Szekszárdi Önkormányzat gazdasági vezetője. Huzamosabb időn keresztül Tolna vármegye tűzvédelme, tűzbiztonsága érdekében végzett kimagasló szakmai munkája, magas színvonalú felkészültsége elismeréseként Tolna Vármegye Közbiztonságáért Díjat adományozta a Közgyűlés Bán Attila tűzoltó ezredesnek. Kollégánk, Szeri Árpád újságíró, az újságírás minden területén bizonyított, nagy munkabírással rendelkező, precíz, megbízható és kitartó munkavégzése elismeréseként az Év Tolna Vármegyei Újságírója kitüntetésben részesült. Dr. Beréti Zsolt vállalkozó, kamarai elnök vehette át a Bazsonyi Arany Mecénás Díjat, vállalkozóként elért kimagasló sikerei, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarában végzett több mint két évtizedes tevékenysége elismeréseként.