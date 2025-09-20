Varsád is ott volt a térségi termékbörzén

Varsád önkormányzatának csapata is részt vett Tamásiban a 11. Közfoglalkoztatási Kiállításon, népszerűbb nevén a térségi termékbörzén szeptember közepén. A Tamási város önkormányzata és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal szervezte eseményen idén tizenhét önkormányzat mutatkozott be. A Tolna vármegyei települések, önkormányzatok immár több mint egy évtizede végeznek komoly munkát a Start Közfoglalkoztatási Programokban.