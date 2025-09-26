szeptember 26., péntek

Mai évfordulók
Vége a szürke napoknak, lehet tervezni az őszi kirándulásokat

Címkék#köpönyeg.hu#időjárás#napsütés

Teol.hu

Véget érnek az esős, szürke napok, a Köpönyeg előrejelzései szerint újra a napsütés lesz majd túlsúlyban a következő napokban. A nyugati országrészben még előfordulhatnak záporok, zivatarok, délen viszont már előbukkanhat a nap, amely szombaton és vasárnap sokkal többet mutat meg magából. A keleti, északkeleti szél többfelé lesz élénk, ma 19 fok körül alakul a csúcsérték.

A hétvégén már szép őszi időben lesz részünk, érdemes szabadtéri programokat szervezni
Fotó: Mediaworks

Szombaton keleti irányból csökken, szakadozik a felhőzet, délután már egyre több helyen süt majd ki a nap. Már csak néhol fordul elő kisebb zápor. Marad az élénk ÉK-i szél. 20 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap változóan felhős időre van kilátás, csapadék nélkül. Átmenetileg gyengül a légmozgás, 20-22 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

A szép időben érdemes kirándulásokat tervezni, adunk is néhány ötletet, hogy hová érdemes ellátogatni:

 

