Véget ért a Szekszárdi Szüreti Napok, de a nagyszínpad még marad a Béla király téren

A tömegeket vonzó Szekszárdi Szüreti Napok után furcsa látványt nyújt a Béla király téren üresen árválkodó nagyszínpad

Fotó: Mediaworks

Véget ért a Szekszárdi Szüreti Napok programsorozata. A városban már sehol sincsenek útlezárások, délelőtt már csak a Piactéren pakolták a zenei technikát. Kiürült a Béla király tér, eltűntek a standok, a faházak, a nagyszínpad viszont még mindig a helyén van. És marad is, mégpedig azért, mert pár nap múlva újabb zenekarok veszik birtokba.

Szombat este újra Szekszárdra érkezik a Szerencsejáték Zrt. által elindított Szerencsekoncertek programsorozat, este hat órától az Első Emelet és a Black II Black ad ingyenes koncertet. A Szerencsejáték Zrt. 80 településre visz ősszel ingyenes koncerteket, Szekszárdon korábban a Babits Mihály Kulturális Központban Mága Zoltán és vendégei léptek fel.