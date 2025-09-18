A Babaváró kölcsön végtörlesztését segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok idén szeptember 15. és 2026. augusztus 31. között kérvényezhetik az általuk felvett Babaváró kölcsön végtörlesztését a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz benyújtott dokumentációval. A támogatást azok a családok igényelhetik, akiknél a kölcsön felvételét követően az egyik vagy mindkét házastárs elhunyt, vagy akiknél 90 százalékot elérő munkaképesség csökkenést állapítottak meg.

A nehéz helyzetbe került családok végtörlesztését segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Forrás: Shutterstock

A végtörlesztés méltányossági alapon történik

A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére létrejött megállapodás méltányossági alapon teremt lehetőséget a feltételeknek megfelelő családok tartozásának végtörlesztésére. A Magyar Bankszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetsége tagintézményei közérdekű kötelezettségvállalással összesen 600 millió forintos keretet hoztak létre a végtörlesztések kifizetésére. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat eredeti okiratok alapján vizsgálja meg, hogy a pályázók megfelelnek-e a feltételeknek. Kedvező elbírálás esetén a karitatív szervezet végtörleszti a család fennálló tartozását, a kölcsönt nyújtó hitelintézet pedig értesítést küld a követelés megszűnéséről.

Postai úton várják a kérelmeket

A kérelmeket postai úton lehet benyújtani a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz (1535 Budapest, Pf. 803, a borítékon fel kell tüntetni: „Babaváró”.) A kérelmek benyújtásához szükséges információkat itt találja, az ügyintézéshez segítséget pedig a [email protected] e-mail címen lehet kérni.