44 perce

A Babaváró kölcsön végtörlesztését segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Címkék#végtörleszt#Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ)#babaváró kölcsön

Azok a családok nyújthatnak be kérelmet, akiknél az egyik vagy mindkét házastárs elhunyt, vagy akiknél 90 százalékot elérő munkaképesség csökkenést állapítottak meg. Ha megfelelnek a feltételeknek, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kifizeti a Babaváró kölcsön végtörlesztését.

Révészné Hanol Erzsébet

Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családok idén szeptember 15. és 2026. augusztus 31. között kérvényezhetik az általuk felvett Babaváró kölcsön végtörlesztését a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz benyújtott dokumentációval. A támogatást azok a családok igényelhetik, akiknél a kölcsön felvételét követően az egyik vagy mindkét házastárs elhunyt, vagy akiknél 90 százalékot elérő munkaképesség csökkenést állapítottak meg.

A végtörlesztés nagy segítség a nehéz helyzetbe került családoknak
A nehéz helyzetbe került családok végtörlesztését segíti a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Forrás:  Shutterstock

A végtörlesztés méltányossági alapon történik

A Kulturális és Innovációs Minisztérium kezdeményezésére létrejött megállapodás méltányossági alapon teremt lehetőséget a feltételeknek megfelelő családok tartozásának végtörlesztésére. A Magyar Bankszövetség és a Magyar Biztosítók Szövetsége tagintézményei közérdekű kötelezettségvállalással összesen 600 millió forintos keretet hoztak létre a végtörlesztések kifizetésére. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat eredeti okiratok alapján vizsgálja meg, hogy a pályázók megfelelnek-e a feltételeknek. Kedvező elbírálás esetén a karitatív szervezet végtörleszti a család fennálló tartozását, a kölcsönt nyújtó hitelintézet pedig értesítést küld a követelés megszűnéséről.

Postai úton várják a kérelmeket

A kérelmeket postai úton lehet benyújtani a Magyar Máltai Szeretetszolgálathoz (1535 Budapest, Pf. 803, a borítékon fel kell tüntetni: „Babaváró”.) A kérelmek benyújtásához szükséges információkat itt találja, az ügyintézéshez segítséget pedig a [email protected] e-mail címen lehet kérni.

 

