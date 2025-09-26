Helyi közélet
Önnek csak egy tűszúrás, másnak lehet, hogy maga az élet
Pénteken két szekszárdi helyszínen is adhat vért.
Szeptember 26. péntek:
Szekszárdi Területi Vérellátó
Béri Balogh Ádám utca 5-7.
8.00-12.00.
Gyakorló Általános Iskola Szekszárd
Mátyás Király utca 5.
14.00-17.00.
Az Országos Vérellátó Szolgálat új kampányáról itt olvashat.
