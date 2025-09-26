szeptember 26., péntek

Helyi közélet

54 perce

Önnek csak egy tűszúrás, másnak lehet, hogy maga az élet

Címkék#donor#2025#véradás

Pénteken két szekszárdi helyszínen is adhat vért.

Brunner Mónika

Szeptember 26. péntek: 

Szekszárdi Területi Vérellátó

Béri Balogh Ádám utca 5-7. 

8.00-12.00. 

Gyakorló Általános Iskola Szekszárd

Mátyás Király utca 5. 

14.00-17.00. 

Az Országos Vérellátó Szolgálat új kampányáról itt olvashat. 

 

