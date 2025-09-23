szeptember 23., kedd

Civil véradás

2 órája

Életeket mentettek meg a civilek - vérüket adták a nemes célért

Címkék#Területi Vérellátó#civil#vér

Hétfőn reggel megnyíltak a kapuk a Szekszárdi Területi Vérellátónál, ahol a Civil Véradó Hét első állomásán várták az önkéntes segítőket. A rendezvénysorozat immár 13. alkalommal hívja közös cselekvésre a civil közösségeket és a lakosságot: a szervezők arra emlékeztetnek, hogy egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni. Mutatjuk, hol lesznek véradások a héten Tolna vármegyében.

Munkatársunktól

A Béri Balogh Ádám utcai intézményben már a délelőtti órákban folyamatos volt a véradásra érkezők jelenléte. A szervezők szerint a visszatérő donorok mellett szép számmal jelentek meg első alkalommal vért adók is, akik személyes elhivatottságból vagy épp barátok, kollégák ösztönzésére csatlakoztak a kezdeményezéshez.

véradás, szekszárd, civil
Szekszárdon már hagyomány, hogy civileknek szerveznek véradást
Fotó: Denes Martonfai

Hagyomány már náluk a véradás

A Civil Véradó Hetet a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Civil Közösségi Szolgáltató Központok, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közösen szervezi. A program célja nemcsak a vérkészletek biztosítása, hanem a közösségi összefogás és az önkéntesség kultúrájának erősítése is.

Tolna vármegyében a héten több településre is ellátogat a véradó akció: kedden 10 és 13 óra között Gerjenbe, a Közösségi Házba, szerdán 15 és 17 óra között Fácánkertbe a Faluházba, csütörtökön 14 és 17 óra között Gyönkre, a Művelődési Házba, pénteken 8 és 12 óra között Szekszárdra, a Területi Vérellátóba, 14 és 17 óra között pedig szintén a vármegyeszékhelyen, a PTE IGY Gyakorlóiskolájába (Mátyás Király utca) várják az önkénteseket. 

A Dunamenti Polgári Egyesület elnöke, Berta Zoltán hangsúlyozta:
– Fontos, hogy mindannyian felismerjük, a véradás nem csupán önzetlen cselekedet, hanem életmentő segítség. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik csatlakoznak ehhez a közös ügyhöz.

A hétfői véradással hivatalosan is elrajtolt a Civil Véradó Hét Tolna vármegyei programsorozata, amely szeptember 26-ig kínál lehetőséget a segítő szándék megnyilvánítására. 

 

