Életeket mentettek meg a civilek - vérüket adták a nemes célért

A Béri Balogh Ádám utcai intézményben már a délelőtti órákban folyamatos volt a véradásra érkezők jelenléte. A szervezők szerint a visszatérő donorok mellett szép számmal jelentek meg első alkalommal vért adók is, akik személyes elhivatottságból vagy épp barátok, kollégák ösztönzésére csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Szekszárdon már hagyomány, hogy civileknek szerveznek véradást

Fotó: Denes Martonfai

Hagyomány már náluk a véradás

A Civil Véradó Hetet a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága, a Civil Közösségi Szolgáltató Központok, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közösen szervezi. A program célja nemcsak a vérkészletek biztosítása, hanem a közösségi összefogás és az önkéntesség kultúrájának erősítése is.

Tolna vármegyében a héten több településre is ellátogat a véradó akció: kedden 10 és 13 óra között Gerjenbe, a Közösségi Házba, szerdán 15 és 17 óra között Fácánkertbe a Faluházba, csütörtökön 14 és 17 óra között Gyönkre, a Művelődési Házba, pénteken 8 és 12 óra között Szekszárdra, a Területi Vérellátóba, 14 és 17 óra között pedig szintén a vármegyeszékhelyen, a PTE IGY Gyakorlóiskolájába (Mátyás Király utca) várják az önkénteseket.

A Dunamenti Polgári Egyesület elnöke, Berta Zoltán hangsúlyozta:

– Fontos, hogy mindannyian felismerjük, a véradás nem csupán önzetlen cselekedet, hanem életmentő segítség. Hálásak vagyunk mindazoknak, akik csatlakoznak ehhez a közös ügyhöz.

A hétfői véradással hivatalosan is elrajtolt a Civil Véradó Hét Tolna vármegyei programsorozata, amely szeptember 26-ig kínál lehetőséget a segítő szándék megnyilvánítására.