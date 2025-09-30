szeptember 30., kedd

Sikeres a program

2 órája

Rengetegen adtak vért a szervezett akcióhét során

Címkék#véradás#Magyar Vöröskereszt#Országos Vérellátó Szolgálat

Szeptember utolsó hetében immár 13. alkalommal rendezték meg a Civil Véradó Hetet, amelynek célja, hogy az önkéntesség és az összefogás erejével minél többen csatlakozzanak a véradók közösségéhez. A program az Országos Vérellátó Szolgálat, a Magyar Vöröskereszt, a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága, valamint a Civil Közösségi Szolgáltató Központok együttműködésével valósult meg. Tolna vármegyében így alakult a véradók száma.

Bencze Péter

Az országnak ezen a részén öt településen biztosítottak lehetőséget a véradásra. A hét a szekszárdi Területi Vérellátó központban indult szeptember 22-én, hétfőn, ahol már a nyitónapon sokan tettek tanúbizonyságot önzetlenségükről. Kedden Gerjenben, a közösségi házban várták az önkénteseket, majd szerdán Fácánkerten, a faluházában folytatódott az eseménysor. Csütörtökön a gyönki művelődési házban biztosítottak lehetőséget a véradóknak, pénteken pedig ismét Szekszárdon, a Területi Vérellátóban zárult a hét. Ezen kívül a PTE IGY Gyakorlóiskola is csatlakozott a programhoz, ahol diákok, szülők és pedagógusok is bekapcsolódtak a kezdeményezésbe.

Tolna vármegyében kifejezetten jól sikerült az őszi civil véradó hét
Fotó: Denes Martonfai

Nőtt a véradók száma

A vármegyei összesítés alapján a rendezvény minden várakozást felülmúlt: 117-en jelentek meg a helyszíneken, közülük 110-en tudtak ténylegesen vért adni. Külön öröm, hogy 10 új véradót is köszönthettek a szervezők. Ez az eredmény a tavalyinál is jobb, így idén Tolna vármegye ismét példát mutatott az összefogás erejéből.

Horváth Mária, a Tolna Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője értékelésében hangsúlyozta: „A várakozásokat felülmúló részvétel azt mutatja, hogy közösségként képesek vagyunk egymásért cselekedni. A Civil Véradó Hét nemcsak életmentésről szól, hanem arról is, hogy felelősséget vállalunk egymásért.”

A következő Civil Véradó Hétre 2026 februárjában kerül sor, de addig is bárki csatlakozhat a rendszeres véradásokhoz. Nem szabad elfelejteni: egyetlen véradással akár három ember életét is meg lehet menteni.

 

