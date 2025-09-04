Tegnap, 7:20
Vérfagyasztó dolog történt Szekszárd belvárosában egy nővel
Szekszárd belvárosában szerdán reggel egy szemtanú döbbenetes dologra bukkant, ami azonnal sokkolta: a kórházzal szemben, a Coop bolt mellett egy „batyuba” tekerve egy elpusztult kutyát talált. A nő a Szekszárdon Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a borzalmas élményt.
„Bele sem merek gondolni, min ment keresztül a kutya, de biztosan nem ezt érdemelte” – írta a nő, felhívva a figyelmet a felelősségteljes állattartás fontosságára. A történet azonnal sokakat megdöbbentett, és komoly beszélgetést indított a közösségben az állatok védelméről.
Felelős állattartás ide vagy oda – a kutyák csak egyvalamit akarnak
Az eset riasztó emlékeztető: a kisállatok teljes mértékben ránk vannak utalva, és minden állattartónak felelőssége, kötelessége vigyázni rájuk.