Ez sokkoló!

Tegnap, 7:20

Vérfagyasztó dolog történt Szekszárd belvárosában egy nővel

Teol.hu

Szekszárd belvárosában szerdán reggel egy szemtanú döbbenetes dologra bukkant, ami azonnal sokkolta: a kórházzal szemben, a Coop bolt mellett egy „batyuba” tekerve egy elpusztult kutyát talált. A nő a Szekszárdon Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a borzalmas élményt.

A nő egy döglött kutyát talált a nyílt utcán "becsomagolva" (Képünk illusztráció)

„Bele sem merek gondolni, min ment keresztül a kutya, de biztosan nem ezt érdemelte” – írta a nő, felhívva a figyelmet a felelősségteljes állattartás fontosságára. A történet azonnal sokakat megdöbbentett, és komoly beszélgetést indított a közösségben az állatok védelméről.

Az eset riasztó emlékeztető: a kisállatok teljes mértékben ránk vannak utalva, és minden állattartónak felelőssége, kötelessége vigyázni rájuk.

 

