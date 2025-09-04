Vérfagyasztó dolog történt Szekszárd belvárosában egy nővel

Szekszárd belvárosában szerdán reggel egy szemtanú döbbenetes dologra bukkant, ami azonnal sokkolta: a kórházzal szemben, a Coop bolt mellett egy „batyuba” tekerve egy elpusztult kutyát találtak. A nő, aki a Szekszárdon Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg a borzalmas élményt.

A nő egy döglött kutyát talált a nyílt utcán "becsomagolva"

„Bele sem merek gondolni, min ment keresztül a kutya, de biztosan nem ezt érdemelte” – írta a nő, felhívva a figyelmet a felelősségteljes állattartás fontosságára. A történet azonnal sokakat megdöbbentett és komoly beszélgetést indított a közösségben az állatok védelméről.