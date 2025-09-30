szeptember 30., kedd

2 órája

Vigyázat! Így lopják el a bankkártya-adatokat: a hamis „sikertelen tranzakció” trükkje

Címkék#bankkártya#tranzakció#csalás

Szepesi László

E-mailt kaptam egy hazai bank fejlécével, hogy bankkártyámmal a legutóbbi tranzakcióm sikertelen volt. Ezért – folytatódik a szöveg – az előfizetés vagy vásárlás megszakításának elkerülése érdekében haladéktalanul adjam meg újra kártyaadataimat. És ott a színes jel, ha arra klikkelek, nyomban meg is tehetem. 

Fotó: Rawpixel.com / Forrás:  Shutterstock

A levél már az első pillanatban gyanús volt, mikor pedig elolvastam, jót nevettem, hisz mindenki tudja, ilyen adatokat levélben, telefonon nem kérnek. Az már csak hab a tortán, hogy az e-mail Portugáliából érkezett. Sajnos mégis vannak, s lesznek, akik bedőlnek az efféle félrevezetésnek. Az ilyen csalók a statisztika szerint évente százmilliárdokat kaszálnak.

 

