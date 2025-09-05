Helyben képezhetik a paksi atomerőmű leendő szakembereit (fotókkal)

Ismét van felsőoktatás Pakson. A Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE MIK) az MVM Energetika Zrt.-vel, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-vel és a Paks II. Zrt.-vel kötött megállapodása nyomán külső tanszéket hozott létre Pakson, ahol levelező munkarendű, duális képzési formában indul villamosmérnöki képzés. Ennek részleteiről számoltak be pénteken az Energetikai Technikum és Kollégium (ESZI) főiskolai szárnyában a felvételt nyert hallgatóknak.

Az ESZI lesz a villamosmérnöki képzés elméleti óráinak helyszíne. Fotó: Molnár Gyula

Fontos mérföldkő ez az egyetemi kar számára is

Dr. Zagorácz Márk Balázs általános dékánhelyettes az egyetemi kar 1975 óta íródó történetének fontosabb momentumait elevenítette fel, és mint mondta, a paksi képzési helyszín létrehozásával újabb fontos mérföldkőhöz érkeztek. Büszkék rá, hogy az MVM, a Paks I. és a Paks II. révén magas szintű képzési partnerekkel tudnak együttműködni.

Dr. Zagorácz Márk Balázs büszke a külső tanszék létrehozására. Fotó: Molnár Gyula

Háromszoros volt a túljelentkezés

Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója a saját példáját is említve felhozta, hogy harmincöt évvel ezelőtt ő is Pakson kezdte műszaki tanulmányait, és örömére szolgál, hogy a városban ismét felsőoktatási képzés indul. Hozzátette, hogy a bekerüléshez magas pontszámokra volt szükség, ami azt mutatja, hogy nagy volt az érdeklődés. Több mint kilencvenen adták be a jelentkezésüket, és végül harmincan nyertek felvételt.

Dr. Kovács Antal szerint jó döntést hoztak azok, akik Paksot választották. Fotó: Molnár Gyula

Világszínvonalú villamosmérnöki képzés valósul meg Pakson

A kommunikációs igazgató kiemelte, hogy jó döntést hoztak azok, akik a paksi képzési helyszínt választották, hiszen az egyetem által nyújtott magas színvonalú tudományos és az atomerőmű által biztosított technológiai háttér együttesen világszínvonalú képzést tesz lehetővé egy rendkívül piacképes szakmában. Hazánkban és a világ szerte is igen nagy a kereslet villamosmérnökök iránt, és Dr. Kovács Antal bízik benne, hogy a Pakson végzők, az MVM Csoportnál, Paks I. vagy Paks II-nél helyezkednek majd el a jövőben.

Benedek Áron a szakember utánpótlás fontosságát hangsúlyozta. Fotó: Molnár Gyula

Ezen a véleményen van Benedek Áron, a Paks II. Zrt. humán erőforrás igazgatója is. Elmondta, hogy a vállalatvezetők közös párbeszéde nyomán indult el a villamosmérnöki képzés elindítása Pakson, amelyet másfél évnyi előkészítő munka előzött meg. Az elsődleges cél olyan iparági szakemberek képzése, akik magas színvonalat képviselve biztosítják az utánpótlást az MVM Csoportnál.