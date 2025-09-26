1 órája
Potom pénzért szerezhet be csodaszép virágokat! Mutatjuk, mit kell tennie (képgaléria+videó)
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alisca Terra Nkft.-vel közösen ismét őszi virágvásárt szervez a helyi lakosok számára. A kezdeményezés célja, hogy a tavaszi akcióhoz hasonlóan most is hozzájáruljon a város közterületeinek, erkélyeinek és ablakpárkányainak virágosabbá tételéhez.
Az akció keretében a városi kertészetben nevelt árvácska palántákból állítottak össze csomagokat. A 8 darabos, vegyes színű árvácska csomagok 2000 forintos áron vásárolhatók meg, ráadásul minden csomag mellé ajándékba egy 15 literes, helyben gyártott szekszárdi virágföldet adnak.
Ekkor kezdődik a virágvásár
A virágvásár helyszíne az Alisca Terra NKft. telephelye lesz (Szekszárd, Epreskert utca 9.). A nyitvatartás az alábbiak szerint alakul:
- október 1., szerda: 8.00–15.00
- október 2., csütörtök: 8.00–15.00
- október 3., péntek: 8.00–12.00
Potom pénzért szerezhet be csodaszép virágokat – őszi virágvásár SzekszárdonFotók: Mártonfai Dénes
Máté Péter alpolgármester közlése szerint a város célja, hogy a lakosság bevonásával ne csak a közterek, hanem a magánkertek és otthonok is szebbé váljanak. „A tavaszi akció sikere megmutatta, hogy a szekszárdiak nyitottak a közös virágosításra, ezért bízunk benne, hogy ősszel is sokan élnek a lehetőséggel” – emelte ki.
