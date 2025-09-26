Potom pénzért szerezhet be csodaszép virágokat! Mutatjuk, mit kell tennie (képgaléria+videó)

szeptember 26., péntek

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Alisca Terra Nkft.-vel közösen ismét őszi virágvásárt szervez a helyi lakosok számára. A kezdeményezés célja, hogy a tavaszi akcióhoz hasonlóan most is hozzájáruljon a város közterületeinek, erkélyeinek és ablakpárkányainak virágosabbá tételéhez.

Bencze Péter

Az akció keretében a városi kertészetben nevelt árvácska palántákból állítottak össze csomagokat. A 8 darabos, vegyes színű árvácska csomagok 2000 forintos áron vásárolhatók meg, ráadásul minden csomag mellé ajándékba egy 15 literes, helyben gyártott szekszárdi virágföldet adnak.

A rengeteg árvácska már készen áll az Alisca Terra Nkft. telephelyén
Spanyol Adrienn az Alisca Terra Nkft. telephelyén
Fotó: Mártonfai Dénes

Ekkor kezdődik a virágvásár

A virágvásár helyszíne az Alisca Terra NKft. telephelye lesz (Szekszárd, Epreskert utca 9.). A nyitvatartás az alábbiak szerint alakul:

  • október 1., szerda: 8.00–15.00
  • október 2., csütörtök: 8.00–15.00
  • október 3., péntek: 8.00–12.00

Potom pénzért szerezhet be csodaszép virágokat – őszi virágvásár Szekszárdon

Fotók: Mártonfai Dénes

Máté Péter alpolgármester közlése szerint a város célja, hogy a lakosság bevonásával ne csak a közterek, hanem a magánkertek és otthonok is szebbé váljanak. „A tavaszi akció sikere megmutatta, hogy a szekszárdiak nyitottak a közös virágosításra, ezért bízunk benne, hogy ősszel is sokan élnek a lehetőséggel” – emelte ki.

 

 

Teol.hu videó

