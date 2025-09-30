Holnap reggel indul az őszi virágvásár Szekszárdon – mutatjuk, mit szerezhet be kedvezményesen

A virágvásár kizárólag szekszárdi lakosok számára elérhető, amit a helyszínen lakcímkártyával kell igazolni. Egy személy legfeljebb 5 csomagot vásárolhat, ami összesen 40 árvácskát és 75 liter komposztot jelenthet. A csomag egységára 2.000 forint.

A szakemberek már felkészültek a virágvásárra. A helyszín ezúttal is az Alisca Terra telephelye lesz Fotó: Mártonfai Dénes

Az átvételi pont az Alisca Terra telephelyén található (7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.). Az árusítás időpontjai:

szerda: 8.00–15.00

csütörtök: 8.00–15.00

péntek: 8.00–12.00

Évek óta hagyomány a virágvásár

A mai sajtótájékoztatón Máté Péter alpolgármester hangsúlyozta: a városban már hagyománya van a virágvásárnak, amelyre tavasszal és ősszel is sor kerül. Mint mondta, a lakosság körében nagy népszerűségnek örvend a kezdeményezés, hiszen kedvező áron juthatnak szép őszi virágokhoz, miközben a helyben előállított komposzt is hozzájárul a kertek fenntartható gondozásához.