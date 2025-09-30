1 órája
Holnap reggel indul az őszi virágvásár Szekszárdon – mutatjuk, mit szerezhet be kedvezményesen
Szekszárdon holnap reggel, október 1-jén veszi kezdetét a kedvezményes árú őszi virágvásár, amely három napon át – október 1–3. között – vagy a készlet erejéig várja a város lakóit. Az virágvásár keretében minden csomag 8 darab vegyes színű árvácskát tartalmaz, mellé pedig 15 liter ajándék Alisca komposzt jár.
A virágvásár kizárólag szekszárdi lakosok számára elérhető, amit a helyszínen lakcímkártyával kell igazolni. Egy személy legfeljebb 5 csomagot vásárolhat, ami összesen 40 árvácskát és 75 liter komposztot jelenthet. A csomag egységára 2.000 forint.
Az átvételi pont az Alisca Terra telephelyén található (7100 Szekszárd, Epreskert utca 9.). Az árusítás időpontjai:
szerda: 8.00–15.00
csütörtök: 8.00–15.00
péntek: 8.00–12.00
Évek óta hagyomány a virágvásár
A mai sajtótájékoztatón Máté Péter alpolgármester hangsúlyozta: a városban már hagyománya van a virágvásárnak, amelyre tavasszal és ősszel is sor kerül. Mint mondta, a lakosság körében nagy népszerűségnek örvend a kezdeményezés, hiszen kedvező áron juthatnak szép őszi virágokhoz, miközben a helyben előállított komposzt is hozzájárul a kertek fenntartható gondozásához.
