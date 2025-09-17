szeptember 17., szerda

Vége a veszélynek

1 órája

Eddig a házak összedőlésétől rettegtek, most végre fellélegezhetnek a lakók

Címkék#csapadék#talaj#csatorna

Megnyugodhatnak a Kaposszekcsőiek, az esővíz nem önti el többet az utcákat. A most épülő vízelvezető rendszer megoldja azt a problémát, amellyel évek óta küzdenek a településen. A beruházás első üteme még ősszel befejeződik.

Kutny Gábor

Munkagépek dolgoznak Kaposszekcsőn. A vízelvezető építésére azért volt szükség, mert a településen élők minden komolyabb esőzés alkalmával félve nézték, mikor önti el újra a települést a lezúduló sár. Badáczy- Csiba Zsuzsanna polgármester azt mondja, amióta gazdasági érdekek mentén összevonták, táblásították a területeket és megszűnt a mélyszántás, a talaj képtelen megfogni az esővizet, és már tíz milliméternél kevesebb eső is válságos állapotokat okozott egy-két utcában. 2022-ben százötvennyolc milliméter eső esett egyetlen vihar alkalmával. Akkor konkrét életveszélyt kellett több portán elhárítani. Tarthatatlan volt az állapot, több ház az összedőlés határára került – meséli a polgármester.

vízelvezető épül Kaposszekcsőn
Átvágják az utat a víz előtt, készül a vízelvezető Kaposszekcsőn
Forrás: Beküldött fotó.

Vízelvezető a település biztonságáért

A mostani beruházás célja, hogy a lezúduló víz mennyisége ne egy csatornán érje el a települést, ezért olyan elvezető rendszer épül, amely alkalmas lesz arra, hogy szétválassza a csapadékot és két csatornára ossza azt. A rendszer úgy működik – mondja a polgármester asszony –, hogy szó szerint átvágják az utat, így biztosítva a szabad folyást. Ezzel egy önszabályozó rendszer épül majd ki. Az út átvágása az első lépése a beruházásnak, amely várhatóan novemberre elkészül. Ezt követően tavasszal az utcai vízrendszerek felújítása kerül sorra. Két olyan csatorna van, amely eddig összegyűjtötte és szikkasztotta az esővizet, ezt vezeti majd el a csatorna, ha elkészül, várhatóan a jövő nyárra. A teljes építkezés költsége megközelíti a 150 millió forintot.

 

