Nem vicc! Komoly oka van annak, hogy teniszlabda kerül a vonóhorogra

Persze többféle megoldás is lehet, nem csak teniszlabda, de valamilyen oknál fogva ez terjedt el, amikor a vonóhorog kupakja elkeveredik. A vonóhorog gömbje gyakran meg van zsírozva, hogy csökkentsék a súrlódást vontatás közben, hiszen erre akad az utánfutó ellenpárja. Csakhogy ez a kenőanyag akkor is ott marad, amikor a vonóhorog éppen nincs használatban, és ilyenkor könnyen összekenheti a ruhánkat vagy lábunkat, ha hozzáérünk.

Műszaki vizsgán külön ellenőrzik a vonóhorog felszerelését is, szükség van a papírokra

Fotó: Gabor Tinz / Forrás: Carace.hu

Vonóhorog gömbje az, amit véd a félbevágott teniszlabda

Ha nincs semmilyen védőeszköz a gömbön, akkor egy idő után a zsír lekopik, eltűnik a vonóhorogról, ezáltal pedig akár rozsdásodásnak is indulhat, és nem lesz meg a megfelelő kenés vontatás közben – a témával a vezess.hu is foglalkozott. Ezt a két problémát pedig egyszerűen orvosolja egy teniszlabda.

Igen, tudjuk, hogy szokott lenni gyári, műanyag védősapka a vonóhorogra, de akik rendszeresen akasztanak valamit az autó mögé, azok tudják, hogy az a műanyag sapka egy idő után eltűnik vagy eltörik.

Aki egyszer belerúgott, az figyel a vonóhorogra

A vonógömb kellemetlen magasságban helyezkedik el, és aki egyszer belerúgott, az tudja, mennyire fájdalmas tud lenni. A gumírozott labda valamennyit tompít az ütésen, így kevésbé veszélyes a lábszárnak. Emellett a rikító színe is felhívja a figyelmet a vonóhorogra, ami egy parkolóban akár meg is előzhet egy kellemetlen koccanást, hiszen a többi autós hamarabb észreveszi, hogy kiáll valami a kocsinkból.

A jelenséggel azonban már egyre kevesebbszer találkozik az utca embere – akárcsak a kazettás magnókkal –, hiszen manapság már szinte minden gyártó rejtett vonóhorgokat kínál autóihoz. Ezek gombnyomásra előpattannak a lökhárító mögül, aztán egy mozdulattal vissza lehet őket hajtani.

Autósok véleménye a teniszlabdáról és a vonóhorogról

Érdekes, mennyi autóst „mozgatott meg” a téma az egyik internetes felületen. Az autósok egymásnak adják az ötletet, ki, mit tett a vonóhorog gömbjére: tejszínhabos kupakot vagy gumikacsát.

– Értem én, hogy mindenki spórolni akar mindenen amin lehet de egy új kupak kábé 500 forint – írta az egyik autós. Valószínűleg ritka jelenség, de nekem a C4 Grand Picasson a tolatóradar bejelez az eredeti kupakra, a teniszlabdára meg nem, emiatt nem használom az eredeti kupakot – kommentelt egy másik a közösségi felületen.