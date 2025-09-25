szeptember 25., csütörtök

Tejszínhabos kupak és gumikacsa

45 perce

Nem vicc! Komoly oka van annak, hogy teniszlabda kerül a vonóhorogra

Címkék#rendszámtábla#vonóhorog#kupak#teniszlabda#gumikacsa

Számtalan vonóhoroggal felszerelt autót lehet látni, amikor a vonóhorog gömbjén egy félbevágott teniszlabda díszeleg. Ez nem valamilyen hóbort, csupán egy gyakorlatias eljárás, hiszen gyakran előfordul, hogy a vonóhorog kupakja az idők során elveszik, így a gömbre, pont illik egy félbevágott teniszlabda.

Mauthner Ilona

Persze többféle megoldás is lehet, nem csak teniszlabda, de valamilyen oknál fogva ez terjedt el, amikor a vonóhorog kupakja elkeveredik. A vonóhorog gömbje gyakran meg van zsírozva, hogy csökkentsék a súrlódást vontatás közben, hiszen erre akad az utánfutó ellenpárja. Csakhogy ez a kenőanyag akkor is ott marad, amikor a vonóhorog éppen nincs használatban, és ilyenkor könnyen összekenheti a ruhánkat vagy lábunkat, ha hozzáérünk.

vonóhorog felszerelése szakembert igényel
Műszaki vizsgán külön ellenőrzik a vonóhorog felszerelését is, szükség van a papírokra
Fotó: Gabor Tinz / Forrás: Carace.hu

Vonóhorog gömbje az, amit véd a félbevágott teniszlabda

Ha nincs semmilyen védőeszköz a gömbön, akkor egy idő után a zsír lekopik, eltűnik a vonóhorogról, ezáltal pedig akár rozsdásodásnak is indulhat, és nem lesz meg a megfelelő kenés vontatás közben – a témával a vezess.hu is foglalkozott. Ezt a két problémát pedig egyszerűen orvosolja egy teniszlabda.

Igen, tudjuk, hogy szokott lenni gyári, műanyag védősapka a vonóhorogra, de akik rendszeresen akasztanak valamit az autó mögé, azok tudják, hogy az a műanyag sapka egy idő után eltűnik vagy eltörik.

Aki egyszer belerúgott, az figyel a vonóhorogra

A vonógömb kellemetlen magasságban helyezkedik el, és aki egyszer belerúgott, az tudja, mennyire fájdalmas tud lenni. A gumírozott labda valamennyit tompít az ütésen, így kevésbé veszélyes a lábszárnak. Emellett a rikító színe is felhívja a figyelmet a vonóhorogra, ami egy parkolóban akár meg is előzhet egy kellemetlen koccanást, hiszen a többi autós hamarabb észreveszi, hogy kiáll valami a kocsinkból.

A jelenséggel azonban már egyre kevesebbszer találkozik az utca embere – akárcsak a kazettás magnókkal –, hiszen manapság már szinte minden gyártó rejtett vonóhorgokat kínál autóihoz. Ezek gombnyomásra előpattannak a lökhárító mögül, aztán egy mozdulattal vissza lehet őket hajtani.

Autósok véleménye a teniszlabdáról és a vonóhorogról

Érdekes, mennyi autóst „mozgatott meg” a téma az egyik internetes felületen. Az autósok egymásnak adják az ötletet, ki, mit tett a vonóhorog gömbjére: tejszínhabos kupakot vagy gumikacsát. 

– Értem én, hogy mindenki spórolni akar mindenen amin lehet de egy új kupak kábé 500 forint – írta az egyik autós. Valószínűleg ritka jelenség, de nekem a C4 Grand Picasson a tolatóradar bejelez az eredeti kupakra, a teniszlabdára meg nem, emiatt nem használom az eredeti kupakot – kommentelt egy másik a közösségi felületen.

– Megbüntethet a rendőr, ha leszedhető horog van az autón. Leszedhető meg csak akkor kötelező, ha „lent” van a rendszámtábla és a horog bele lóg. Ha levehető horog vontatás nélkül fent van, azért itthon is büntet a rendőr, ha olyat sikerül „kifogni”! – adott jótanácsot egy másik autós.

Hasznos információt közölt az egyik autós: A vonóhorog műszaki vizsgája a jármű forgalmi vizsgájának része, amelyhez szükség van a vonóhorog beszerelését igazoló, hatóságilag nyilvántartott szerelő által kiállított beszerelési igazolásra. A vizsgán ezt kérik, majd a járművet a szerkezet ellenőrzése után hitelesítik. A vizsgadíj megegyezik a hagyományos műszaki vizsgadíjjal. 

 

 

