Szolgáltatás
56 perce
Zavaros víz, csöpögő csap: vízproblémák bénítják le a falut
Karbantartási munkálatok miatt október másodikán, csütörtökön reggel nyolc és délután három óra között Kisszékely teljes területén ivóvíz-zavarosság, nyomáscsökkenés, valamint időszakos szolgáltatás kiesés fordulhat elő, tájékoztatott a szolgáltató. További részletek itt találhatóak.
