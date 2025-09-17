Ez itt Szekszárd legmakacsabb gyalogátkelője – zebra nélkül is zebra (FOTÓK)

Valaha, az ősidőkben, a múlt század 70-es éveinek elején volt egy zebra – hivatalos nevén kijelölt gyalogátkelőhely – Szekszárd központjában, az OTP Székház és a megyei pártbizottság akkoriban elkészült épülete között. Aztán, talán mert úgy száz méterre, ahogy akkor mondták, a Nagyutca és a Béla térről Gemencig vezető út kereszteződésében is volt, sőt, ott lett a város első villanyrendőre, ezt a zebrát megszüntették.

Kisbaltával, kalapáccsal dolgoztak a hetvenes években a zebra eltüntetésén

Fotó: Szepesi László / Forrás: MW

Volt zebra, nincs zebra

A hajdan készült kép épp azt örökítette meg, mikor a megszüntető döntésnek eleget téve, szorgos kezek kalapáccsal, kisbaltával eltüntetik a flaszterra festett csíkokat.

Azóta nincs. De az emberek, talán nosztalgiából, vagy inkább, mert nincs kedvük vagy idejük kerülni, oda-vissza kétszáz métert gyalogolni, mégis átjárnak az OTP Székház előtti útszakaszon. Forgalmasabb időben percenként többen is.

Ugyan zebra már nincs, a járókelők mégis annak használják ezt a szakaszt

Fotó: Szepesi László / Forrás: MW

Forgalomirányítási szempontból lehet, hogy egymás közelében a két zebra gondot okozna, pláne, ha az egyiknél a zöldre induló sok járműnek mindjárt meg is kellene állnia a következő zebránál a gyalogosok miatt. Így marad a dilemma, mi lenne jobb. Kinek ez, kinek az.