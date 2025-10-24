október 24., péntek

Előadás

1 órája

Teltház és vita: '56 új kezdet volt, nem visszarendezés (képgaléria)

Címkék#MCC#56#történész

'56-ról szólt a történész előadása szerdán este, az MCC Szekszárdi Képzési Központjában. Szakolczai Attila a Nemzeti Emlékezet Bizottság tudományos főmunkatársa talányos címet adott mondandójának, azt, hogy „Mi az, amitől új és más volt az 1956-os forradalom?”

Szepesi László

A Kádár-rendszerben ellenforradalom volt az 1956-os forradalom elnevezése, igazolandó a szovjet beavatkozást. 1989-től a társdalom és a történészek is egyértelműen forradalomként ismerték el, amely a nemzeti egység, a magyar szabadságszeretet, összefogás és bátorság szimbóluma lett, s a világ is forradalomként értékelte, hogy Magyarország példát mutatott a szabadságvágyból a hidegháború idején. 

Szakolczai Attila az 1956-os forradalomról
Szakolczai Attila történész az 1956-os forradalommal kapcsolatos szakmai vitáról tratott érdekes előadást
Fotó: Makovics Kornel / Forrás:  MW

Köznyelvi elnevezésben – mondta a történész az MCC Szekszárdi Képzési Központjában – egyértelmű, hogy '56 forradalom és szabadságharc. Most már nem ellenforradalom, mint sok évig annak kellett mondani. A szakmán belül viszont néhány évvel ezelőtt vita indult, hogy mitől forradalom, vagy egyáltalán forradalomnak tekinthető-e történelmi szakkifejezéssel az, ami 1956-ban történt. A probléma lényege az, hogy a történészek egy jelentős része szerint, és ebben máig nincs konszenzus, szakmai megállapodás, a forradalomnak célja lett volna a képviseleti polgári demokrácia visszaállítása, 1945 és 1947 közé terveztek visszamenni az időben. Viszont, ha ez egy történelmi visszalépés, tehát egy olyan rendszert akar a forradalom restaurálni, amely egyszer már létezett, akkor az nem forradalom, hanem egy réginek a restaurálása, felelevenítése, felújítása, korrigálása.

Két ok miatt nem restauráció az 1956-os forradalom 

Két ok viszont azt indokolja – folytatta –, hogy forradalomnak tekintsük 56-ot. Egyfelől az, hogy 1945-1947-ben, két év alatt nem lehetett demokráciát kiépíteni, a másik pedig, hogy az az időszak legfeljebb nagyon korlátozottan minősíthető demokráciának. Megszállás alatt voltunk, nem volt az országnak teljes szuverenitása. A kommunista pártnak pedig olyan túlereje volt a választási eredményeihez képest, ami egy demokráciában nem lett volna lehetséges. Tehát ez a nézet megengedi, hogy forradalom legyen.

1956 fő iránya nem ennek a képviseleti demokráciának a visszahozatala volt, hanem egy olyan berendezkedés megteremtése, amilyen sem azelőtt, sem azóta nem volt a világon, a képviseleti demokráciának és a közvetlen demokráciának egy párhuzamos együttélése, egymást erősítése. Alapvető követelés volt a szovjet csapatok kivonása, alapja annak, hogy beindulhasson itt a demokratikus átalakulás.

Teltház és vita: '56 új kezdet volt, nem visszarendezés

Fotók: Makovics Kornél

Hiába volt 57 százaléka a Kisgazda Pártnak 

Szakolczai Attila kifejtette, ezért tartották volna nagyon fontosnak a közvetlen demokráciát, mert az emberek döntő többsége '47-ben nem bízott a pártokban, mert hiába volt 57 százaléka a Kisgazda Pártnak, mégsem tudta megakadályozni a kommunista diktatúrát. Éppen ezért a pártok ellenőrzésén túl, megőrizve a helyi forradalmi tanácsokat, direkt, közvetlen ellenőrzést akartak gyakorolni a parlament, a kormány fölött úgy, hogy valamilyen szinten fennhatóságuk alatt tartják a területeken állomásozó fegyveres erőket is, a nemzetőrséget, rendőrséget, honvédséget. Ez egy nagyon komoly politikai erő lett volna, és legfőbb célja volt a diktatúra bármilyen formában való visszacsempészésésének, visszaólálkodásának megakadályozása, lehetetlenné tétele.

 

