Teltház és vita: '56 új kezdet volt, nem visszarendezés (képgaléria)

A Kádár-rendszerben ellenforradalom volt az 1956-os forradalom elnevezése, igazolandó a szovjet beavatkozást. 1989-től a társdalom és a történészek is egyértelműen forradalomként ismerték el, amely a nemzeti egység, a magyar szabadságszeretet, összefogás és bátorság szimbóluma lett, s a világ is forradalomként értékelte, hogy Magyarország példát mutatott a szabadságvágyból a hidegháború idején.

Szakolczai Attila történész az 1956-os forradalommal kapcsolatos szakmai vitáról tratott érdekes előadást

Fotó: Makovics Kornel / Forrás: MW

Köznyelvi elnevezésben – mondta a történész az MCC Szekszárdi Képzési Központjában – egyértelmű, hogy '56 forradalom és szabadságharc. Most már nem ellenforradalom, mint sok évig annak kellett mondani. A szakmán belül viszont néhány évvel ezelőtt vita indult, hogy mitől forradalom, vagy egyáltalán forradalomnak tekinthető-e történelmi szakkifejezéssel az, ami 1956-ban történt. A probléma lényege az, hogy a történészek egy jelentős része szerint, és ebben máig nincs konszenzus, szakmai megállapodás, a forradalomnak célja lett volna a képviseleti polgári demokrácia visszaállítása, 1945 és 1947 közé terveztek visszamenni az időben. Viszont, ha ez egy történelmi visszalépés, tehát egy olyan rendszert akar a forradalom restaurálni, amely egyszer már létezett, akkor az nem forradalom, hanem egy réginek a restaurálása, felelevenítése, felújítása, korrigálása.

Két ok miatt nem restauráció az 1956-os forradalom

Két ok viszont azt indokolja – folytatta –, hogy forradalomnak tekintsük 56-ot. Egyfelől az, hogy 1945-1947-ben, két év alatt nem lehetett demokráciát kiépíteni, a másik pedig, hogy az az időszak legfeljebb nagyon korlátozottan minősíthető demokráciának. Megszállás alatt voltunk, nem volt az országnak teljes szuverenitása. A kommunista pártnak pedig olyan túlereje volt a választási eredményeihez képest, ami egy demokráciában nem lett volna lehetséges. Tehát ez a nézet megengedi, hogy forradalom legyen.

1956 fő iránya nem ennek a képviseleti demokráciának a visszahozatala volt, hanem egy olyan berendezkedés megteremtése, amilyen sem azelőtt, sem azóta nem volt a világon, a képviseleti demokráciának és a közvetlen demokráciának egy párhuzamos együttélése, egymást erősítése. Alapvető követelés volt a szovjet csapatok kivonása, alapja annak, hogy beindulhasson itt a demokratikus átalakulás.