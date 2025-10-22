2 órája
„Béke és függetlenség – ez ma a legfontosabb” – Bonyhádon emlékeztek az 1956-os forradalomra (galéria)
Bonyhád városa az 1956-os forradalom 69. évfordulóján hajtott fejet azok előtt a hősök előtt, akik életüket adták a magyar szabadságért. Az ünnepségen Lázár János miniszter is beszédet mondott, hangsúlyozva: mi vagyunk az '56-osok szellemi örökösei.
Október 23-án, az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján emlékezett Bonyhád városa a hősökre, akik életüket és szabadságukat áldozták a magyar nemzetért. Az ünnepi esemény méltó módon idézte fel a magyar történelem egyik legfényesebb, mégis tragikus pillanatát, amely egyszerre szól a bátorságról, az összefogás erejéről és az árulás keserű tanulságáról.
Az 1956-os forradalom tanulsága ma is fontos
Az emlékezők szinte teljesen megtöltötték a Vörösmarty Mihály Művelődési Központot, ahol a megemlékezés bensőséges, mégis felemelő hangulatban zajlott. A háttérben archív filmrészletek idézték meg a korszakot, miközben egy megható négykezes zongorajáték csendült fel, méltó zenei aláfestésként az alkalomhoz.
A rendezvényen részt vett és ünnepi beszédet mondott Lázár János építési és közlekedési miniszter is, aki így fogalmazott:
Béke és függetlenség – ez ma a legfontosabb minden olyan közösség számára, amely nemzetként megmaradni, országként pedig gyarapodni akar. Amely nem hajlandó lemondani sem a hazáról, sem a haladásról, sem az ősi kultúráról, sem az utódok jólétéről.
Beszédében kiemelte Bonyhád városának jelentőségét az 1956-os események során, amely a tolnai és baranyai forradalmi ellenállás egyik fontos pontja volt. A forradalom sorsa azonban tragikus fordulatot vett – emlékeztetett a miniszter –, amikor az összefogás napja, október 23-a után alig két héttel, november 5-e az árulás napjává vált:
A magyar történelemben mindig akad olyan áruló, aki a másik csapatban játszik. Akkor ez az áruló Kádár János volt.
A miniszter hangsúlyozta: az árulók mindig másnak mutatják magukat, mint amilyenek valójában – magyarnak, miközben idegeneket szolgálnak; békeszeretőnek, miközben erőszakosak; a nép emberének, miközben birodalmi érdekeket képviselnek. Ezért – fogalmazott – 2025. október 22-én is újra fontossá vált, hogy emlékezzünk a történelmi tanulságra:
Az 1956-os forradalmat elárulták, és a rendszerváltás után is sokan inkább voltak november 5-e, mint október 23-a örökösei. Ezért volt felszabadító, amikor az ország egy fülkeforradalommal mondta ki: elég ebből a rendszerből. Ennek eredményeit most újabb szabadságharccal kell megvédenünk – szerencsére nem fegyverrel, csak tollal, jövő áprilisban.
Az esemény különleges pillanata volt, amikor ünnepélyesen átadták a Boros Dezső Díjat, amelyet idén Dávid Csanád vehetett át a röplabda sportágban elért kimagasló hazai és nemzetközi eredményeiért.
Az ünnepség méltó lezárásaként fáklyás menet indult az 1956-os emlékhelyhez, ahol az 52. sorgyalogezred hagyományőrző egyesületének felvezetésével helyezték el a megemlékezés koszorúit. A nap végén gyertyagyújtással tisztelegtek az 1956-os bonyhádi hősök sírjánál a katolikus temetőben, ezzel is jelezve: emlékük és áldozatuk örökre velünk él.
Béke, függetlenség, biztonság és gyarapodás – ez volt az '56-osok álma a hazájukról. És ezt az álmot ma mi, az '56-osok szellemi örökösei válthatjuk valóra, Magyarországon és itt, Bonyhádon is.
– emelte ki Lázár János.
Így emlékeztek Bonyhádon az 1956-os forradalomraFotók: Mártonfai Dénes