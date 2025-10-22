Érettségi találkozó
50 év után találkoztak
1975-öt írtunk, amikor a Palánki Mezőgazdasági Szakközépiskola gépész osztályának 33 diákja, kezükben a friss érettségi bizonyítvánnyal, nekivágtak a nagybetűs Életnek. Az eltelt 50 esztendő alatt időről időre találkoztak egymással, ám az idei kerek évfordulón, aki csak tehette, eljött, hogy újra láthassa az egykori diáktársakat. Szerencsére az akkori osztályfőnökök, Németh Károly és Fitt András is jó egészségnek örvendenek, így együtt ünnepelhettek egykori diákjaikkal.
