Érettségi találkozó

1 órája

50 év után találkoztak

Címkék#diáktárs#Palánki Mezőgazdasági Szakközépiskola#osztályfőnök#bizonyítvány

Kutny Gábor

1975-öt írtunk, amikor a Palánki Mezőgazdasági Szakközépiskola gépész osztályának 33 diákja, kezükben a friss érettségi bizonyítvánnyal, nekivágtak  a nagybetűs Életnek. Az eltelt 50 esztendő alatt időről időre találkoztak egymással, ám az idei kerek évfordulón, aki csak tehette, eljött, hogy újra láthassa az egykori diáktársakat. Szerencsére az akkori osztályfőnökök, Németh Károly és Fitt András is jó egészségnek örvendenek, így együtt ünnepelhettek egykori diákjaikkal.

Érettségi találkozó – 50 év után találkoztak a palánki gépészek
Forrás: Beküldött kép

 

