Nyolcvan éve otthonra leltek a székelyek Hőgyészen

1945 tavaszán érkeztek meg Hőgyészre azok a bukovinai székely családok, akik a második világháború viharában, többszöri menekülés után itt találtak új otthonra. Ahogy Biróné Csöglei Gabriella, a Hőgyészi Székely Kör elnöke fogalmazott, ez a 80 éves évforduló egyfajta főhajtás azok előtt az ősök előtt, akik hitükkel, kitartásukkal és közösségteremtő erejükkel megvetették az alapokat Hőgyészen.

80 éves évforduló – Otthonra találtak a Hőgyészi Székelyek. Forrás: Beküldött kép

Elsimult ellentétek

A hőgyészi székelyek története nem egyszerű betelepítés volt. 1941-ben már volt egy hazatelepítés, majd 1944-ben menekülni kényszerültek, és végül 1945-ben telepedhettek le a nagyrészt kiürített, de nem minden esetben lakatlan sváb házakban. Ez eleinte számos feszültséget, súrlódást hozott az itt maradt német ajkú lakossággal, de idővel, ahogy a térség országgyűlési képviselője, Csibi Krisztina is kiemelte, az ellentétek elsimultak, és mára a közösség egységes hőgyészi népként él együtt.

80 éves évforduló a Székely Házban

A 80 éves évforduló megünneplését a Hőgyészi Székely Kör egy bensőséges eseménnyel szervezte meg a Székely Házban. Asztalos Zoltán, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárának igazgatóhelyettese emlékezett vissza a közösség történetére, kiemelve azokat a meghatározó pillanatokat, amelyek hozzájárultak a hőgyészi székely identitás megerősödéséhez.