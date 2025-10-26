október 26., vasárnap

Dömötör névnap

13°
+13
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elsimúlt ellentétek

39 perce

Nyolcvan éve otthonra leltek a székelyek Hőgyészen

Címkék#székely#Csibi Krisztina#Hőgyész#Hőgyészi Székely Kör

A hőgyészi bukovinai székely közösség számára az idei év különleges évfordulót hozott. 80 éves évfordulóját ünneplik annak, hogy 1945 tavaszán elkezdődött az a történet, amely mára a közös otthon, a hagyományőrzés és az együttélés példájává vált. A Székely Kör bensőséges ünnepségen hajtott fejet a múlt előtt.

Kutny Gábor

1945 tavaszán érkeztek meg Hőgyészre azok a bukovinai székely családok, akik a második világháború viharában, többszöri menekülés után itt találtak új otthonra. Ahogy Biróné Csöglei Gabriella, a Hőgyészi Székely Kör elnöke fogalmazott, ez a 80 éves évforduló egyfajta főhajtás azok előtt az ősök előtt, akik hitükkel, kitartásukkal és közösségteremtő erejükkel megvetették az alapokat Hőgyészen.

80 éves évforduló Hőgyészen
80 éves évforduló – Otthonra találtak a Hőgyészi Székelyek.  Forrás: Beküldött  kép

Elsimult ellentétek

A hőgyészi székelyek  története nem egyszerű betelepítés volt. 1941-ben már volt egy hazatelepítés, majd 1944-ben menekülni kényszerültek, és végül 1945-ben telepedhettek le a nagyrészt kiürített, de nem minden esetben lakatlan sváb házakban. Ez eleinte számos feszültséget, súrlódást hozott az itt maradt német ajkú lakossággal, de idővel, ahogy a térség országgyűlési képviselője, Csibi Krisztina is kiemelte, az ellentétek elsimultak, és mára a közösség egységes hőgyészi népként él együtt.

80 éves évforduló a Székely Házban

A 80 éves évforduló megünneplését a Hőgyészi Székely Kör egy bensőséges eseménnyel szervezte meg a Székely Házban. Asztalos Zoltán, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárának igazgatóhelyettese  emlékezett vissza a közösség történetére, kiemelve azokat a meghatározó pillanatokat, amelyek hozzájárultak a hőgyészi székely identitás megerősödéséhez. 

Együttélés, közös jövő

Csibi Krisztina országgyűlési képviselő ünnepi gondolatai összefoglalták  azt az utat, amit Hőgyész és a székely közösség bejárt: az egykori befogadás és hála mára teljes összefonódássá alakult. A falu mai arculatát közösen formálja a székely és sváb hagyomány, legyen szó az Apponyi-kastélyról vagy a Székelykapuról, a német tájházról a kopjafákról. A „valahol otthon lenni” érzése itt kézzelfogható valóság lett. A Hőgyészi Székely Kör 27 éve aktívan tevékenykedik a hagyományok ápolásában. A Bokréta Néptánccsoport közel 30 éve viszi hírét a községnek, jövőre 20 éves lesz a Székelykapu, és a Székely Sziget után két éve megnyílt a Székely Ház is. Ezek a mérföldkövek mind azt bizonyítják: a hőgyészi székelyek közössége nemcsak megőrizte, de tovább is adja mindazt, amit elődeik hoztak magukkal, és ezzel gazdagítják Hőgyészt is, mutatott rá Csibi Krisztina. A Székely Kör nemcsak a múlt emlékeit őrzi, hanem aktívan részt vesz Hőgyész kulturális életében is. Az idei évben még arra készülnek, hogy az adventi időszak záró hétvégéjét az egyesület szervezi. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu