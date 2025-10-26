39 perce
Nyolcvan éve otthonra leltek a székelyek Hőgyészen
A hőgyészi bukovinai székely közösség számára az idei év különleges évfordulót hozott. 80 éves évfordulóját ünneplik annak, hogy 1945 tavaszán elkezdődött az a történet, amely mára a közös otthon, a hagyományőrzés és az együttélés példájává vált. A Székely Kör bensőséges ünnepségen hajtott fejet a múlt előtt.
1945 tavaszán érkeztek meg Hőgyészre azok a bukovinai székely családok, akik a második világháború viharában, többszöri menekülés után itt találtak új otthonra. Ahogy Biróné Csöglei Gabriella, a Hőgyészi Székely Kör elnöke fogalmazott, ez a 80 éves évforduló egyfajta főhajtás azok előtt az ősök előtt, akik hitükkel, kitartásukkal és közösségteremtő erejükkel megvetették az alapokat Hőgyészen.
Elsimult ellentétek
A hőgyészi székelyek története nem egyszerű betelepítés volt. 1941-ben már volt egy hazatelepítés, majd 1944-ben menekülni kényszerültek, és végül 1945-ben telepedhettek le a nagyrészt kiürített, de nem minden esetben lakatlan sváb házakban. Ez eleinte számos feszültséget, súrlódást hozott az itt maradt német ajkú lakossággal, de idővel, ahogy a térség országgyűlési képviselője, Csibi Krisztina is kiemelte, az ellentétek elsimultak, és mára a közösség egységes hőgyészi népként él együtt.
80 éves évforduló a Székely Házban
A 80 éves évforduló megünneplését a Hőgyészi Székely Kör egy bensőséges eseménnyel szervezte meg a Székely Házban. Asztalos Zoltán, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárának igazgatóhelyettese emlékezett vissza a közösség történetére, kiemelve azokat a meghatározó pillanatokat, amelyek hozzájárultak a hőgyészi székely identitás megerősödéséhez.
Egy új Székelyföld született a Völgységben – 80 éve érkeztek Tevelre a bukovinai székelyek
Együttélés, közös jövő
Csibi Krisztina országgyűlési képviselő ünnepi gondolatai összefoglalták azt az utat, amit Hőgyész és a székely közösség bejárt: az egykori befogadás és hála mára teljes összefonódássá alakult. A falu mai arculatát közösen formálja a székely és sváb hagyomány, legyen szó az Apponyi-kastélyról vagy a Székelykapuról, a német tájházról a kopjafákról. A „valahol otthon lenni” érzése itt kézzelfogható valóság lett. A Hőgyészi Székely Kör 27 éve aktívan tevékenykedik a hagyományok ápolásában. A Bokréta Néptánccsoport közel 30 éve viszi hírét a községnek, jövőre 20 éves lesz a Székelykapu, és a Székely Sziget után két éve megnyílt a Székely Ház is. Ezek a mérföldkövek mind azt bizonyítják: a hőgyészi székelyek közössége nemcsak megőrizte, de tovább is adja mindazt, amit elődeik hoztak magukkal, és ezzel gazdagítják Hőgyészt is, mutatott rá Csibi Krisztina. A Székely Kör nemcsak a múlt emlékeit őrzi, hanem aktívan részt vesz Hőgyész kulturális életében is. Az idei évben még arra készülnek, hogy az adventi időszak záró hétvégéjét az egyesület szervezi.