A betegség, amely nem válogat, de időben felismerve legyőzhető (fotókkal)

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ehhez kapcsolódóan a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya évek óta figyelemfelhívó sétát szervez a korai felismerés fontosságát hangsúlyozva. Az idei menetük – amelyhez a szekszárdi városvezetés, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház, az Egészségfejlesztési Iroda, intézmények és civil szervezetek, a Tarr KSC Szekszárd kosárlabda csapata, illetve a betegséget már leküzdött hölgyek is csatlakoztak – a „Séta a szűrésért, lépések az életért!” mottót kapta.

Figyelemfelhívő sétát rendeztek Szekszárdon a mellrák elleni küzdelem jegyében Fotó: Mártonfai Dénes

A szűrés életet ment

A résztvevők a Béla király térről indulva a Bezerédj utcán keresztül jutottak el a Babits Mihály Kulturális Központ elé, ahol dr. Lehőcz Regina főispán, Fusz György alpolgármester, dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos és Bai Erzsébet, a Szelíd Ráktérítő Klub vezetője beszélt a szűrések életmentő szerepéről. Elhangzott, hogy a nők körében az egyik vezető halálok az emlődaganat, azonban mammográfiás vizsgálat révén a betegség nagy biztonsággal észrevehető. Ezért két évente érdemes időt szánni a szűrésre.