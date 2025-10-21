október 21., kedd

Orsolya névnap

19°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mellrák elleni küzdelem

47 perce

A betegség, amely nem válogat, de időben felismerve legyőzhető (fotókkal)

Címkék#mellrák#október#küzdelem

Figyelemfelhívő sétát rendeztek Szekszárdon a mellrák elleni küzdelem jegyében.

Révészné Hanol Erzsébet

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja. Ehhez kapcsolódóan a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya évek óta figyelemfelhívó sétát szervez a korai felismerés fontosságát hangsúlyozva. Az idei menetük – amelyhez a szekszárdi városvezetés, a Tolna Vármegyei Balassa János Kórház, az Egészségfejlesztési Iroda, intézmények és civil szervezetek, a Tarr KSC Szekszárd kosárlabda csapata, illetve a betegséget már leküzdött hölgyek is csatlakoztak – a „Séta a szűrésért, lépések az életért!” mottót kapta.

Figyelemfelhívő sétát rendeztek Szekszárdon a mellrák elleni küzdelem jegyében Fotó: Mártonfai Dénes

A szűrés életet ment

A résztvevők a Béla király térről indulva a Bezerédj utcán keresztül jutottak el a Babits Mihály Kulturális Központ elé, ahol dr. Lehőcz Regina főispán, Fusz György alpolgármester, dr. Pátri Eszter vármegyei tisztifőorvos és Bai Erzsébet, a Szelíd Ráktérítő Klub vezetője beszélt a szűrések életmentő szerepéről. Elhangzott, hogy a nők körében az egyik vezető halálok az emlődaganat, azonban mammográfiás vizsgálat révén a betegség nagy biztonsággal észrevehető. Ezért két évente érdemes időt szánni a szűrésre.

Séta a szűrésért, lépések az életért

Fotók: Mártonfai Dénes

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu