A hétvége főfogása a nyúl: Tolna vármegye is csatlakozott az európai nyúlhús napokhoz
Különleges gasztronómiai élmény várja az ínyenceket országszerte október első hétvégéjén. Megrendezik az első Európai Nyúlhús Napokat, amelynek célja a nyúlhús népszerűsítése. A hétvége főfogása a nyúl Tolna vármegyében is.
A kezdeményezés mögött a magyar Nyúl Terméktanács és a spanyol Intercun testvérszervezete áll. Az esemény az Európai Unió által társfinanszírozott három éves kampánysorozat, amelynek egyik első állomása a mostani hétvége. A hétvége főfogása a nyúl.
A hétvége főfogása a nyúl
A hétvégén olyan gasztronómiai különlegességek közül választhatnak a vendégek, mint a nyúl erőleves, a rozmaringos nyúlcomb vadasan vagy a feketeerdő sonkába göngyölt nyúlgerinc, szerepel az eseményt ismertető sajtóközleményben. Ismertetik: a nyúlhús nemcsak ínyencség, hanem az egyik legegészségesebb húsféle: zsír- és allergénmentes, könnyen emészthető, magas vitamin- és ásványianyag-tartalommal rendelkezik, gyorsan és egyszerűen elkészíthető. Különösen jól veszi át a fűszerek, borok, gyógynövények és a húslevesek ízét, így ideális alapanyag ragukhoz, pörköltekhez, rizottókhoz. A nyúlhús hétköznapi és ünnepi fogásként is különleges gasztronómiai élményt nyújt.
A rendezvényhez Tolna vármegyéből két helyszín is csatlakozott:
- Fritz Birtok – Szekszárd-Decs, Szőlőhegy
- Noresa Étterem és Panzió – Szálka
Gasztronómiai örökség, újra a tányéron
A közlemény ismerteti, hogy a nyúlhús ősidők óta része a magyar konyhának, felbecsülhetetlen értékű kulináris örökségünk, mégis mára szinte eltűnt az étlapokról. Magyarország Spanyolország mögött a negyedik legnagyobb európai nyúlhústermelő, és a világ második legnagyobb exportőre, több, mint ötven aktív gazdasággal, mégis a hazai fogyasztás rendkívül alacsony.
A kampány célja, hogy ezen változtasson, és ebben Tolna vármegye éttermei is kulcsszerepet vállalnak. Az Európai Nyúlhús Napok csak a kezdet, hogy visszatérjen ez az értékes alapanyag a hétköznapokba, valamint a fogyasztók is megszeressék. Itt található azon éttermek listája, ahol október negyedikén és ötödikén különleges nyulas fogásokkal várják a vendégeket.