október 3., péntek

Helga névnap

14°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztronómia

1 órája

A hétvége főfogása a nyúl: Tolna vármegye is csatlakozott az európai nyúlhús napokhoz

Címkék#nyúlhús#gasztronómia#étel#táplálkozás

Különleges gasztronómiai élmény várja az ínyenceket országszerte október első hétvégéjén. Megrendezik az első Európai Nyúlhús Napokat, amelynek célja a nyúlhús népszerűsítése. A hétvége főfogása a nyúl Tolna vármegyében is.

Brunner Mónika

A kezdeményezés mögött a magyar Nyúl Terméktanács és a spanyol Intercun testvérszervezete áll. Az esemény az Európai Unió által társfinanszírozott három éves kampánysorozat, amelynek egyik első állomása a mostani hétvége. A hétvége főfogása a nyúl.

a hétvége főfogása a nyúl fotó: TEOL/Shutterstock
Barátkozzunk meg a nyúlhússal, amely magas vitamin- és ásványianyag-tartalommal rendelkezik. Október első napjaiban a hétvége főfogása a nyúl Fotó: TEOL/Shutterstock

A hétvége főfogása a nyúl

A hétvégén olyan gasztronómiai különlegességek közül választhatnak a vendégek, mint a nyúl erőleves, a rozmaringos nyúlcomb vadasan vagy a feketeerdő sonkába göngyölt nyúlgerinc, szerepel az eseményt ismertető sajtóközleményben. Ismertetik: a nyúlhús nemcsak ínyencség, hanem az egyik legegészségesebb húsféle: zsír- és allergénmentes, könnyen emészthető, magas vitamin- és ásványianyag-tartalommal rendelkezik, gyorsan és egyszerűen elkészíthető. Különösen jól veszi át a fűszerek, borok, gyógynövények és a húslevesek ízét, így ideális alapanyag ragukhoz, pörköltekhez, rizottókhoz. A nyúlhús hétköznapi és ünnepi fogásként is különleges gasztronómiai élményt nyújt. 

A rendezvényhez Tolna vármegyéből két helyszín is csatlakozott:

  • Fritz Birtok – Szekszárd-Decs, Szőlőhegy
  • Noresa Étterem és Panzió – Szálka
a hétvége főfogása a nyúl Különleges gasztronómiai élmény várja az ínyenceket országszerte 2025. október első hétvégéjén: megrendezik az első Európai Nyúlhús Napok, amelynek célja a nyúlhús újrafelfedezése és népszerűsítése.
A fotón nyúlpástétom látható. Könnyen elkészíthető, csak néhány hozzávaló szükséges hozzá  Fotó: Mindmegette

Gasztronómiai örökség, újra a tányéron

A közlemény ismerteti, hogy a nyúlhús ősidők óta része a magyar konyhának, felbecsülhetetlen értékű kulináris örökségünk, mégis mára szinte eltűnt az étlapokról. Magyarország Spanyolország mögött a negyedik legnagyobb európai nyúlhústermelő, és a világ második legnagyobb exportőre, több, mint ötven aktív gazdasággal, mégis a hazai fogyasztás rendkívül alacsony

A kampány célja, hogy ezen változtasson, és ebben Tolna vármegye éttermei is kulcsszerepet vállalnak. Az Európai Nyúlhús Napok csak a kezdet, hogy visszatérjen ez az értékes alapanyag a hétköznapokba, valamint a fogyasztók is megszeressék. Itt található azon éttermek listája, ahol október negyedikén és ötödikén különleges nyulas fogásokkal várják a vendégeket. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu