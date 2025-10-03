A hétvége főfogása a nyúl: Tolna vármegye is csatlakozott az európai nyúlhús napokhoz

A kezdeményezés mögött a magyar Nyúl Terméktanács és a spanyol Intercun testvérszervezete áll. Az esemény az Európai Unió által társfinanszírozott három éves kampánysorozat, amelynek egyik első állomása a mostani hétvége. A hétvége főfogása a nyúl.

Barátkozzunk meg a nyúlhússal, amely magas vitamin- és ásványianyag-tartalommal rendelkezik. Október első napjaiban a hétvége főfogása a nyúl Fotó: TEOL/Shutterstock

A hétvégén olyan gasztronómiai különlegességek közül választhatnak a vendégek, mint a nyúl erőleves, a rozmaringos nyúlcomb vadasan vagy a feketeerdő sonkába göngyölt nyúlgerinc, szerepel az eseményt ismertető sajtóközleményben. Ismertetik: a nyúlhús nemcsak ínyencség, hanem az egyik legegészségesebb húsféle: zsír- és allergénmentes, könnyen emészthető, magas vitamin- és ásványianyag-tartalommal rendelkezik, gyorsan és egyszerűen elkészíthető. Különösen jól veszi át a fűszerek, borok, gyógynövények és a húslevesek ízét, így ideális alapanyag ragukhoz, pörköltekhez, rizottókhoz. A nyúlhús hétköznapi és ünnepi fogásként is különleges gasztronómiai élményt nyújt.