A kabát, mint a csokoládé – a 2025-ös őszi, téli divat vonzó és megnyugtató
A 2025-ös ősz és tél kabát divatja olyan, mint egy csokoládés doboz: mindenki megtalálja a kedvencét. Ünnepeljük a kabát eljövetelét.
A kabát idén talán olyan, mint a csokoládé. Van kerek, szögletes, nagy, kicsi, selymes, bolyhos, és a színek tekintetében is, mintha finom csokoládék közt válogatnánk.
A kabát, mint csokoládé
Ahogy haladunk a téli időszak fele, nem csak a hőmérséklet csökken, hanem a stílus iránti vágy is megnő. Egyre többen keresik az ideális kabátot, legyen az női, férfi vagy épp gyerek változat. Az idei őszi, téli szezonban is elképesztő a választék. A színek palettája a feketétől a sötétbarna melíron át egészen a világosbézsig terjed. A kabát lehet elegáns, sportos, bolyhos, karcsú vagy épp bő szabású, ahogy mi szeretnénk. A gallér, a gomb, az öv, a zseb, mind apró részlet mégis meghatározza az összhatást. A kabát lehet társ a sétához, a piacra menet vagy épp egy ünnepi eseményhez. A lényeg az érzés, amit a kabát ad: biztonság, melegség, stílus.
Kabát típusok
Most pedig nézzük, milyen típusok közül választhatunk, ha szeretnénk megújulni az idei hideg időszakban. Hölgyeknek kitűnő választás a polár baseball dzseki vagy a túlméretezett motorosdzseki. Sokan imádják a cipzáros plüss melegítőfelsőket is. Jól jöhet egy twilldzseki, vagy éppen egy kabát megkötős övvel. Az autóskabát is kitűnő választás. Jellemzőjük, hogy galléros, elöl gombos, paszpólos zsebekkel vannak ellátva. Az idei évben ajánlják a sötétbarna kockás vagy bézs tyúklábmintás autóskabát változatot is, egy igazi retró hangulatot modern köntösben. Még mindig divatos a steppelt dzseki és a túlméretezett ingdzseki. Jöhet a ballonkabát, jó választás az esőanorák is. A kabátok választéka idén elképesztő, és ami a legjobb, hogy akár már tizennéhányezer forinttól is beszerezhetjük a legdivatosabb darabokat.
Miért szeretjük ezeket a kabátokat?
Mert nemcsak melegen tartanak, hanem kifejezik az egyéniségünket. Mert választhatunk olyat, ami karcsúsít, vagy olyat, ami körbeölel. Mert a kabát nem csak ruhadarab – hanem hangulat, stílus és egy kis varázslat. És mert megérdemeljük, hogy jól érezzük magunkat benne. Az idei hideg időszakban még az óraátállítás előtt is állunk, erről itt olvashat.
Férfi és gyerekdivat
A férfiaknak a divatházak ajánlják a könnyű bomberdzsekit, a kapucnis munkásdzsekit, a bluzon dzsekit, azaz a derékig, vagy csípőig érő, egyenes vonalú rövidkabátot és a pufidzsekiket. Válogathatnak a gyapjúkeverék kabátok közül, valamint számukra is ajánlanak polárdzsekit. Gyerekeknek is menő a bomberdzseki, a pufidzseki, az ingkabátok, a polár és teddy, a vízálló dzseki és a mellények.