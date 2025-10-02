A kabát, mint a csokoládé – a 2025-ös őszi, téli divat vonzó és megnyugtató

A kabát idén talán olyan, mint a csokoládé. Van kerek, szögletes, nagy, kicsi, selymes, bolyhos, és a színek tekintetében is, mintha finom csokoládék közt válogatnánk.

Kabátdivat, őszi kabát, téli kabát, dzsekik és kabátok, 2025. Ünnepeljük a kabát eljövetelét. Balra gyapjúkeverék autóskabát látható, jobbra pedig egy plüsskabátra emlékeztető plüssmellény Fotó: H&M

A kabát, mint csokoládé

Ahogy haladunk a téli időszak fele, nem csak a hőmérséklet csökken, hanem a stílus iránti vágy is megnő. Egyre többen keresik az ideális kabátot, legyen az női, férfi vagy épp gyerek változat. Az idei őszi, téli szezonban is elképesztő a választék. A színek palettája a feketétől a sötétbarna melíron át egészen a világosbézsig terjed. A kabát lehet elegáns, sportos, bolyhos, karcsú vagy épp bő szabású, ahogy mi szeretnénk. A gallér, a gomb, az öv, a zseb, mind apró részlet mégis meghatározza az összhatást. A kabát lehet társ a sétához, a piacra menet vagy épp egy ünnepi eseményhez. A lényeg az érzés, amit a kabát ad: biztonság, melegség, stílus.