A kőlapok alatt Paks múltja és becsülete nyugszik (galéria)
Paks nemcsak Aradra, hanem a saját hőseire is emlékezett. Az 1848-49-es szabadságharc paksi honvédjaira.
Báró Rudnyánszky István és Huszár Adolf, egykori 1848-as honvédok sírjainál, a Kálvária temetőben emlékeztek hétfőn az aradi vértanúkra Pakson. – Városunk nemcsak Aradra, hanem a saját hőseire is emlékezik. Azokra, akik itt éltek közöttünk, akik ugyanazért az eszméért tettek esküt, ugyanazért a hazáért fogtak fegyvert, mint ők – fogalmazott beszédében Barnabás István alpolgármester. Kiemelte: a kőlapok alatt nemcsak csontok és nevek nyugszanak. A kőlapok alatt Paks múltja és becsülete nyugszik. A történelem itt őrződik a földben, a kövek alatt, az elfelejtett nevekben. A mi feladatunk, hogy újra kimondjuk ezeket a neveket.
Báró Rudnyánszky István Paks szülötte volt. Itt nevelkedett, és családja nemzedékek óta a város és környéke főnemesei közé tartozott. A szabadságharc után halt meg, honvédi múltja és családi öröksége miatt neve ma is a város történetének része. Huszár Adolf a harcok után is vállalta a következményeket, és emberi tartással viselte a forradalom leverése utáni éveket. Hosszú köztisztviselői pályát töltött be Pakson és Dunakömlődön.
A megemlékezés végén koszorúkat, virágokat helyeztek el a honvédek sírjainál.
Paks nemcsak Aradra, hanem a saját hőseire is emlékezettFotók: Molnár Gyula