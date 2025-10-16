október 16., csütörtök

Gál névnap

15°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mondja el véleményét!

1 órája

A konzultációs kérdőívek visszaküldésére buzdít a paksi politikus (VIDEÓVAL)

Címkék#Süli János#Fidesz-KDNP#nemzeti konzultáció#országgyűlési képviselő

Töltsék ki és küldjék vissza Önök is a nemzeti konzultációs kérdőívet! – erre kéri a magyar embereket Süli János, a paksi térség országgyűlési képviselője.

Teol.hu

„Mondják el véleményüket a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszerről, a családi adókedvezményekről, az édesanyák és a fiatalok adómentességéről, a rezsicsökkentés megtartásáról és a vállalkozásokat érintő társasági adó mértékéről. Ne döntsenek mások, helyettünk!” – fogalmazott Süli János a közösségi oldalon. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu