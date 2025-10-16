Mondja el véleményét!
1 órája
A konzultációs kérdőívek visszaküldésére buzdít a paksi politikus (VIDEÓVAL)
Töltsék ki és küldjék vissza Önök is a nemzeti konzultációs kérdőívet! – erre kéri a magyar embereket Süli János, a paksi térség országgyűlési képviselője.
„Mondják el véleményüket a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszerről, a családi adókedvezményekről, az édesanyák és a fiatalok adómentességéről, a rezsicsökkentés megtartásáról és a vállalkozásokat érintő társasági adó mértékéről. Ne döntsenek mások, helyettünk!” – fogalmazott Süli János a közösségi oldalon.
