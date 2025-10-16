A konzultációs kérdőívek visszaküldésére buzdít a paksi politikus (VIDEÓVAL)

„Mondják el véleményüket a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszerről, a családi adókedvezményekről, az édesanyák és a fiatalok adómentességéről, a rezsicsökkentés megtartásáról és a vállalkozásokat érintő társasági adó mértékéről. Ne döntsenek mások, helyettünk!” – fogalmazott Süli János a közösségi oldalon.