A mozaikot értjük, de mik azok a vádik? – Jordánia tárul fel a népfőiskolai előadáson

Sivatagok, mozaikok, vádik és „tengerek” – Jordánia feledhetetlen csodái. Ezzel a címmel tart vetített képes előadást a közel-keleti országról Gruber László október 14-én, kedden 16.30 órai kezdettel a tengelici Faluházban. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium tanára a Tengelici Népfőiskola XXII. évfolyamának keretében találkozik az érdeklődőkkel. A községi önkormányzat, helyi értéktár bizottság, a Tolna Megyei Szabadművelődési és Népfőiskolai Társaság, valamint a Tolna Vármegyei Egyed Antal Honismereti Egyesület támogatásával megvalósuló rendezvény díjmentesen látogatható.