A nyugdíjas utalványuk jó lenne, de a tisztelet nem jár?

A nyugdíjas élelmiszer utalvány a reklámok célpontjává tette az időseket.

Révészné Hanol Erzsébet

Az érintettek nagy része már kézhez kapta a nyugdíjas élelmiszer utalványt. Nem csoda hát, hogy a reklámokkal is célba vették ezt a csoportot. Egyik reggel – pont az idősek világnapján – hallottam a rádióban az egyik üzletlánc hirdetését: nálunk a nyugdíjas élelmiszer utalvánnyal is fizethetsz.

A nyugdíjas élelmiszer utalvány a reklámok célpontjává tette az időseket. Forrás:  Shutterstock

És hogy miért kaptam fel erre a fejem, amikor nem vagyok nyugdíjas, de még csak nem is gyakran vásárolok abban a boltban? A tegeződő hangnem miatt. Értem én, hogy a reklámok közvetlen stílust képviselnek, de itt mégis csak az idős korosztály a célcsoport, végtére is ők a nyugdíjas élelmiszer utalvány címzettjei. Ha már a pénzükre hajtanak, akkor legalább a minimális tiszteletet meg lehetne adni nekik, nem?

 

