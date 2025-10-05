október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+17
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzetiségi nap

1 órája

A roma közösség legnagyobb ünnepe zajlik Szekszárdon

Címkék#nemzetiségi nap#kultúra#roma

Az önfeledt szórakozás mellett a roma hagyományok és kultúra ápolásáról szól a program.

Révészné Hanol Erzsébet

A roma közösség egyik legnagyobb rendezvénye a nemzetiségi nap, amelynek idén a Szekszárdi Sportcsarnok ad otthont. A szervező Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat több száz vendéget várt vasárnap este nemcsak Tolna, hanem Baranya és Somogy vármegyéből is. 

Zenés, táncos produkciók váltották egymást
Fotó: Mártonfai Dénes/Forrás:  MW

A hagyományőrzést és a roma kultúra ápolását szolgáló rendezvény Ruzsa Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárának igazgatójának előadásával kezdődött, aki a cigányságra vonatkozó levéltári iratokról beszélt. Ezt követően zenés-táncos produkciók váltották egymást, illetve a Roma Nívódíjat és díszpolgári címeket is átadták. Az elismerésben részesültekről bővebben is beszámolunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu