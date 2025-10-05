A roma közösség legnagyobb ünnepe zajlik Szekszárdon

A roma közösség egyik legnagyobb rendezvénye a nemzetiségi nap, amelynek idén a Szekszárdi Sportcsarnok ad otthont. A szervező Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat több száz vendéget várt vasárnap este nemcsak Tolna, hanem Baranya és Somogy vármegyéből is.

Zenés, táncos produkciók váltották egymást

Fotó: Mártonfai Dénes/Forrás: MW

A hagyományőrzést és a roma kultúra ápolását szolgáló rendezvény Ruzsa Éva, a Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Vármegyei Levéltárának igazgatójának előadásával kezdődött, aki a cigányságra vonatkozó levéltári iratokról beszélt. Ezt követően zenés-táncos produkciók váltották egymást, illetve a Roma Nívódíjat és díszpolgári címeket is átadták. Az elismerésben részesültekről bővebben is beszámolunk.