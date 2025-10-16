A Rotary Magyarország vezetője szerkesztőségünket is felkereste

Molnár Júlia, a Rotary Magyarország kormányzója kedden Szekszárdra látogatott. A vezető a Rotary Club Szekszárd meghívására érkezett Tolna vármegye székhelyére.

A Sajtóházban Rónai Gábor vezető szerkesztő fogadta Molnár Júlia kormányzót

Fotó: Mártonfai Dénes

A kormányzót Berlinger Attila polgármester hivatalában fogadta egy tartalmas megbeszélés erejéig. Ezután Pekari Bernadett, a Garay János Általános Iskola igazgatója, Rotary-tag, Pál Tibor, a Baka István Általános Iskola igazgatója, valamint vezető pedagógusok társaságában az oktatásról és a jövő generációk támogatásáról esett szó.

A látogatás következő helyszíne a Tolnai Népújság épülete volt. Rónai Gábor vezető szerkesztő egyebek mellett ismertette az online és print tartalmak előállításának folyamatát. Az ekkor készült podcast műsorban a kormányzó a hallgatók elé tárta a 100 éves Rotary számos érdekes és értékteremtő tevékenységét. A záró állomást jelentő klubülésen Zsámboki Árpád, az RCSZ elnöke mutatta be a klub aktivitását és az új stratégia alapjait.