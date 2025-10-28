A sírkertek körül leselkedik a veszély: így kerüld el!

A közelgő hétvégén, mindenszentek és halottak napján gyertyát gyújtunk, virágot viszünk, és csendben emlékezünk elhunyt hozzátartozóinkra. Az egyenruhások az országban mindenhol, így Tolnában is vigyáznak a megemlékezők biztonságára és segítik a temetők környékén közlekedőket – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvívője.

Fotó: police.hu

Az ünnepi időszakban megnövekszik a forgalom az utakon. A közösségi közlekedést is jóval többen veszik igénybe, mint egy átlagos napon. Vannak, akik a közeli temetőbe gyalogolnak, kerékpároznak ki, legtöbben viszont autóba ülnek, és az ország távolabbi részeibe utaznak, hogy leróják kegyeletüket.

A balesetek megelőzése érdekében kérjük:

A megnövekedett forgalomban vezessenek még figyelmesebben!

A járművek sebességét mindig az út-, a látási és az időjárási viszonyoknak megfelelően válasszák meg!

Vegyék figyelembe a forgalom jellegét és sűrűségét is!

A temetők környékén figyeljenek arra, hogy a jármű környezetében bárhol felbukkanhatnak gyalogosok!

A járművezetők fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, buszmegállókat is!

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére. Az áldozattá válás megelőzése érdekében fogadják meg tanácsainkat!

Amikor hosszabb időre elmennek otthonról, körültekintően zárják be az ablakokat, ajtókat!

Figyeljenek értékeikre a közösségi közlekedési eszközökön! A táskájukat mindig tartsák testközelben, szem előtt!

Kísérjék el idős rokonaikat, szomszédjaikat a temetőbe, így jobban tudnak vigyázni egymásra!

A sírkertekbe ne vigyenek magukkal nagy összegű pénzt, jelentős értéket!

Ha kerékpárral vagy gépjárművel érkeznek, lehetőség szerint a kijelölt, őrzött és kivilágított parkolót vegyék igénybe! A járművet gondosan zárják le, illetve be, és ne hagyjanak az utastérben látható helyen értéket!

A temetőben még rövid időre se hagyják őrizetlenül értékeiket!

Amennyiben valaki mégis bűncselekmény áldozatává válik, vagy közlekedési baleset részese lesz, jelentse be a 112-es segélyhívón! – írja közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.