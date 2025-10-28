23 perce
A sírkertek körül leselkedik a veszély: így kerüld el!
A közelgő hétvégén, mindenszentek és halottak napján gyertyát gyújtunk, virágot viszünk, és csendben emlékezünk elhunyt hozzátartozóinkra. Az egyenruhások az országban mindenhol, így Tolnában is vigyáznak a megemlékezők biztonságára és segítik a temetők környékén közlekedőket – tájékoztatott Komlósiné Kiss Anett rendőr alezredes, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvívője.
Az ünnepi időszakban megnövekszik a forgalom az utakon. A közösségi közlekedést is jóval többen veszik igénybe, mint egy átlagos napon. Vannak, akik a közeli temetőbe gyalogolnak, kerékpároznak ki, legtöbben viszont autóba ülnek, és az ország távolabbi részeibe utaznak, hogy leróják kegyeletüket.
A balesetek megelőzése érdekében kérjük:
- A megnövekedett forgalomban vezessenek még figyelmesebben!
- A járművek sebességét mindig az út-, a látási és az időjárási viszonyoknak megfelelően válasszák meg!
- Vegyék figyelembe a forgalom jellegét és sűrűségét is!
- A temetők környékén figyeljenek arra, hogy a jármű környezetében bárhol felbukkanhatnak gyalogosok!
- A járművezetők fokozott körültekintéssel közelítsék meg a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket, buszmegállókat is!
A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít a megemlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére. Az áldozattá válás megelőzése érdekében fogadják meg tanácsainkat!
- Amikor hosszabb időre elmennek otthonról, körültekintően zárják be az ablakokat, ajtókat!
- Figyeljenek értékeikre a közösségi közlekedési eszközökön! A táskájukat mindig tartsák testközelben, szem előtt!
- Kísérjék el idős rokonaikat, szomszédjaikat a temetőbe, így jobban tudnak vigyázni egymásra!
- A sírkertekbe ne vigyenek magukkal nagy összegű pénzt, jelentős értéket!
- Ha kerékpárral vagy gépjárművel érkeznek, lehetőség szerint a kijelölt, őrzött és kivilágított parkolót vegyék igénybe! A járművet gondosan zárják le, illetve be, és ne hagyjanak az utastérben látható helyen értéket!
- A temetőben még rövid időre se hagyják őrizetlenül értékeiket!
Amennyiben valaki mégis bűncselekmény áldozatává válik, vagy közlekedési baleset részese lesz, jelentse be a 112-es segélyhívón! – írja közleményében a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.